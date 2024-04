Samohrani otac Đuro je zbog makadama uništio 24 auta: 'Zvao i molio, ali ne daju asfalt'

Neobičan je osjećaj živjeti na Karinskoj rivijeri, a ne imati uredan put do kuće u kojoj ste rođeni i odlučili živjeti. No, Bogunovići, samohrani otac Đuro (50) i njegovo četvero djece do prvog izlaza na županijsku cestu odnosno do prvih metara asfalta imaju 400-njak metara bijelog puta ili kaldrme. Godinama mole Grad Benkovac da im se pomogne, sve kako bi imali pristojniji put do izlaza iz svog zaseoka, no svi pozivi kao i poslani emailovi - ostali su bez rezultata. Bijeli put je iz godine u godinu sve gori, a velike kiše koje padaju zadnjih par godina ne pomažu ni najmanje, dapače, nekad se ni iz kuće ne može izaći od bujice.

