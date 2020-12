Nadam se da vam je zabavno loviti me. To nisam bio ja na televiziji. Što govori o meni da se ne bojim plinske komore jer će me poslati u raj što je prije moguće - tako započinje šifrirana poruka koju je serijski ubojica Zodiac poslao San Francisco Chronicleu 1969. godine.

Kriptogram 340, kako je nazvano pismo, nije bio dešifriran sve do sad.

Međunarodni tim

Na rješavanju je radio tim ljudi iz SAD-a, Australije i Belgije kojeg je vodio 46-godišnji web dizajner David Oranchak koji živi u Virginiji. On radi na razbijanju Zodiacovih kodova još od 2006. godine.

- Ovo je jako uzbudljivo. Znamo rješenje još od prošle subote. Kad sam počeo proučavati Zodiacove kriptograme, mislio sam da ću samo napisati program koji će ih riješiti, ali to nije bilo tako, ovo pismo me mučilo sve do sad - rekao je Oranchak.

Prvi kriptogram dešifrirali nakon tjedan dana

Zodiac je slao šifrirana pisma novinama i policiji. Nakon manje od mjesec dana od ubojstva Darlene Farren (22) i ranjavanja Michaela Mageaua (19), Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle i The San Francisco Examiner primili su pisma. Bila su gotovo identična, a ubojica si je pripisao zasluge za ubojstva. Svako pismo imalo je kriptogram od 408 simbola u kojima je ubojica tvrdio da se skrivaju njegovi podaci. Zahtijevao je da se kriptogram objavi na naslovnicama novina jer će u protivnom 'tražiti usamljene ljude u noći i neće stati dok ih ne ubije 12 tijekom vikenda'. Taj kriptogram je dešifriran tjedan dana nakon što su novine primile pisma.

Misterij dug 51 godinu

U jesen 1969. godine Zodiac je ubio taksista Paula Stinea. Nakon toga je nazvao policiju i tražio dva vrsna odvjetnika F. Leeja Baileyja ili Melvina Bellija, da se pojave na lokalnoj televiziji. Došao je Belli. Voditelj Jim Dunbar molio je gledatelje da ne zovu kako bi linije bile slobodne. Zodiac je navodno i nazvao nekoliko puta i predstavio se kao Sam. Dogovorili su susret, ali Zodiac nije došao. Nedugo zatim poslao je još jedan kriptogram od 340 simbola koji nije dešifriran 51 godinu, sve do prošle subote.

- Znali smo da smo na dobrom tragu kad smo pročitali reference na plinsku komoru i televizijsku emisiju. Osoba koja se javila u emisiju Jima Dunbara 1969. rekla je da ne želi završiti u plinskoj komori - rekao je Oranchak. Cijeli proces su objavili na YouTubeu.

Drugi kriptogram zove se 'kriptogram 340' jer sadrži toliko znakova. Oranchak je na razbijanju koda radio uz pomoć još dvoje amaterskih razbijača kodova: Sama Blakea koji je matematičar iz Australije i Jarla Van Eykckea, voditelja skladišta u Belgiji. Njih trojica su provlačili pismo kroz posebne softverske programe koje su dizajnirali.

- U većini kriptograma, kao što je kriptogram 408, rješenje je u shvaćanju koje slovo je prikazano kroz koji simbol. U kriptogramu 340, riječi su poslagane dijagonalno i povremeno se prebacuju u drugi stupac. Kod je jako kompliciran ali se osnovna shema može naći u bar jednom priručniku kodova američke vojske iz 1950-ih - rekao je Oranchak.

Tekst kriptograma 340:

Nadam se da da vam je zabavno loviti me. To nisam bio ja na televiziji. Što govori o meni da se ne bojim plinske komore jer će me poslati u raj što je prije moguće jer sad imam dovoljno robova koji rade za mene. Svi ostali nemaju ništa kad dođu u raj i zato se boje smrti. Ja se ne bojim jer znam da je moj novi život lagan kad umrem i odem u raj.

- FBI je svjestan činjenice da je kriptogram koji je povezan sa Zodiacom nedavno dešifriran od strane privatnih građana. Zodiacova ubojstva će ostati otvorena istraga za FBI u San Franciscu i naše lokalne partnere - izjavila je Cameron Polan, glasnogovornica FBI-a u San Franciscu.

Podsjetimo, Zodiac je serijski ubojica koji je ubijao sjevernom Kalifornijom kasnih 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog stoljeća . Njegov identitet ni dan danas nije poznat. Iako je policija ispitala preko 2.500 sumnjivaca, slučaj nikada nije službeno riješen. Nekoliko njih se isticalo, ali forenzika u to vrijeme nije bila dovoljno jaka da policija uhvati počinitelja. Napao je ukupno osmero ljudi, a samo dvoje je preživjelo. Zodiac je tvrdio kako je ubio 37 ljudi. Sve je počelo u listopadu 1966. godine u Riversideu. Narednih godina Zodiac je proganjao policajce pozivima, šifriranim porukama i izrugivanjima.