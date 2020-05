Nakon dvije zamjene pacijenata bolnica ipak nabavlja narukvice

I dok ustanove po Hrvatskoj i svijetu odavno imaju sustav narukvica kojima bilježe pacijente, kako se ne bi dogodilo da im zamijene identitete i pokopaju pogrešnu ženu, u splitskoj bolnici ta metoda tek se planira uvesti.

Vodstvo KBC-a Split za medije je potvrdilo da su u postupku javne nabave. Ali nisu odgovorili zašto do sada nisu imali ove narukvice? Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke ustanove još prošle godine je propisao načine kako treba označavati pacijente. Jasno se spominju čak i ove narukvice. Da su ih u splitskoj bolnici imali, moguće je da ravnatelj Julije Meštrović ne bi morao podnositi ostavku i ispričavati se obiteljima dviju umirovljenica. Podsjetimo, zamijenjeni su im identiteti i jedna je greškom pokopana u hercegovačkim Grudama, a druga je poslana u dom za starije i nemoćne.

Sad se čini da taj propust nije tek obična pogreška kakva se može dogoditi svakome tko radi, nego je - ozbiljno kršenje bolničkog Pravilnika.

Odgovor smo zatražili od ravnatelja bolnice. Nije se javljao ni na pozive ni na poruke. Javili smo se i njegovu zamjeniku. Rekao je da ne daje izjave. Poslali smo upit KBC-u. I opet ništa. Na kraju smo zvali čak i ministra zdravstva Vilija Beroša. Ni od njega nije bilo odgovora.

Ono što se za sada zna, jest da sada, nakon što su danima bili tema svih medija, naručuju narukvice kojima će identificirati pacijente:

- KBC Split je u postupku nabave narukvica s barkodom i sve potrebne opreme. Procijenjena vrijednost za prvu godinu je 150.000 kuna, a zatim 100.000 kuna godišnje – izjavio je Šime Goreta, voditelj Službe za informatiku splitskoga KBC-a, za Slobodnu Dalmaciju.

Ali pitanje zašto do sada nisu imali narukvice još uvijek je neodgovoreno. Iz dobro upućenih izvora čuli smo samo neodređena opravdanja:

- Ne pitajte zašto ih do sada nije bilo, nemojte misliti da nismo htjeli, jer smo htjeli. Nije do bolnice nego do nekih drugih faktora.

Splitska bolnica najprije je, početkom svibnja, osobu pozitivnu na COVID-19 vratila u dom za starije i nemoćne, a zdravu osobu ostavili su u bolnici sa zaraženima. Na konferenciji za medije ravnatelj je izjavljivao "Žao mi je, ali sve se provelo i obavilo u najboljem redu". Bila je to prva zamjena pacijenata koja se mogla spriječiti sustavom označavanja.

Druga zamjena pacijenata koja se mogla spriječiti sustavom označavanja, danima je bila glavna tema u državi.

Umirovljenica je bila pokopana u hercegovačkim Grudama, a iz bolnice su cijelih mjesec dana obitelji javljali kako je ona živa. Drugim bolnicama u Hrvatskoj ovi propusti nisu se dogodili. A one imaju narukvice.

Prema podacima koje je dr. Irena Hrstić, ravnateljica Opće bolnice Pula, iznijela za Slobodnu Dalmaciju, godišnja cijena nabave narukvica i informatičke opreme za jedan odjel okvirno iznosi samo 8000 kuna. Očito da nedostatak novaca ne može biti izgovor KBC-a Split.

Narukvica funkcionira tako da se na nju otisne barkod matičnog lista pacijenta, gdje se nalaze svi podaci o toj osobi. Kako se on kreće po bolničkoj zgradi, od operacijskih sala do stacionara, osoblje očitava narukvicu i uvijek zna o kome je riječ i gdje ga treba dalje poslati.

Još 2006. godine narukvice je uvela Velika Britanija. Prva bolnica koja ih je u Hrvatskoj uvela jest Sveti Duh. Bilo je to prije sedam godina. Liječnici koji rade s ovim narukvicama tvrde da su veoma korisne u slučaju kada imate dementne pacijente ili nagli priliv većeg broja oboljelih koje nije moguće precizno evidentirati na starinski način.

Tema: Hrvatska