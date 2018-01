'Nakon H&M-ove reklame smo se odselili, ne daju nam mira...'

Trgovački lanac odjeće H&M, koji svoje popularne prodavaonice ima i diljem Hrvatske, prošlog se tjedna našao pod udarom brojnih kupaca i kritičara nakon što je objavio fotografiju s photoshoota na kojoj je dijete crne boje kože odjeveno u majicu na kojoj piše: "The Coolest Monkey In The Jungle" (Najkul majmun u džungli).

Two musicians have cut business ties with H&M after the fashion retailer used a young black model to promote a "coolest monkey in the jungle" hoodie https://t.co/3Xxvd0osiw pic.twitter.com/NwCqMuZXRJ — CNN (@CNN) January 13, 2018

Roditelji dječaka su se zbog cijele afere trebali iseliti iz svoje kuće u Stockholmu.

- Najtužnija stvar je ta što je moj sin vrlo mlad i puno toga se događa vezano uz ovo i to me potresa - izjavio je otac dječaka Liama. Dodao je i kako Liam nije svjestan kontroverze i misli da ga ljudi vole njegovog talenta, javlja Daily Mail.

- Važno je da ljudi shvate da moja supruga Terry i ja imamo sina, i ostalu djecu koju odgajamo, te da imamo obavezu sve njih zaštititi - objasnio je Frank.

Brojne svjetske zvijezde dale svoj negativni komentar na fotografiju H&M-a, a među njima su Romelu Lukaku, LeBron James te P Diddy. Glazbenik The Weeknd, koji je dotad surađivao s trgovačkim lancem, izjavio je kako prekida sve veze s njima. Brojni kupci odlučili su bojkotirati dućane.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018

H&M je povukao fotografije sa svojih web stranica te su izjavili kako im je doista žao zbog svega što se dogodilo.

Terry, majka modela Liama, isprva je govorila ljudima da "pređu preko toga" kada je vidjela da joj je dijete postalo centar kontroverze. I u intervjuu kojeg je dala je stajala iza svoje izjave te tvrdila kako bi ljudi trebali poštivati što ona ne misli da je fotografija rasistička. No, nije naišla na podršku ljudi na društvenim mrežama.

- Znam što je rasizam. Iz prve ruke sam ga iskusila, čak i s nazivom "majmun". Mene su isto tako prije nazivali i moja reakcija je bila ista kao i reakcija ljudi na moje izjave sada - objasnila je.

Prije dva dana je skupina ljudi uništila dućane H&M-a u Južnoj Africi zbog ovog slučaja. Prosvjednici su rušili lutke, razbijali izloge i radili nered.

Iz H&M-a su nakon toga izjavili kako su svjesni nedavnih događaja u nekoliko dućana te da, zbog brige za svoje zaposlenike, privremeno zatvaraju te dućane.

- Snažno vjerujemo da je rasizam u bilo kojoj formi, namjernoj ili slučajnoj, jednostavno neprihvatljiv. Naše osoblje u dućanima nije imalo ništa s našom lošom procjenom u proizvodnji majice i fotografije - objavili su.