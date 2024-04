Nakon hladnog tjedna danas sunce uz malo kiše i vjetra, a od nedjelje nam stižu topli dani

Nakon hladnog tjedna u Hrvatskoj će djelomice biti sunčano, no ne i posve stabilno. Bit će malo kiše ili pokoji pljusak koji može pasti uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na moru jugo. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 °C.

Nedjelja će također biti pretežno sunčana uz slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Jutarnja magla uglavnom u kotlinama. Najniža temperatura zraka od 4 do 8, na moru između 9 i 13 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C.

