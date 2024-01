Nakon Ishe, Veliku Britaniju pogodila nova oluja: Jedan nestali, domovi ostali bez struje

Nakon oluje Isha koja je izazvala kaos u Velikoj Britaniji, dodatne probleme sada izaziva oluja Jocelyn. Na tisuće kućanstava je bez struje, promet teče otežano, a u blizini obale Južnog Walesa nestala je jedna osoba, piše DailyMail

Za dijelove Škotske su zbog jakog vjetra jutros izdali žuto upozorenje. Isto upozorenje izdano je za veći dio Ujedinjenog Kraljevstva. Žuto upozorenje upućuje na potencijalno jaku kišu koja može izazvati bujične poplave.

Traje potraga za osobom koja je sinoć nestala u moru u Porthcawlu. Obalna straža je izvijestila da su se spasilačkim timovima iz Porthcawla, Port Talbota, Llantwit Majora i Llansteffana, zajedno s helikopterom HM Coastguarda iz St Athana, u potrazi pridružili RNLI-jevi čamci za spašavanje za sve vremenske prilike.

Novi prekidi u prometu

Istovremeno, za očekivati je da će biti daljnjih prekida u prometu. Željeznički prijevoz u i iz Škotske potpuno je obustavljen najmanje do 12 sati popodne.

- U široj mreži možemo očekivati više kašnjenja i otkazivanja trajekata, letova i željeznice do srijede ujutro- izvijestio je Martin Thomson iz Transport Scotlanda.

Network Rail Scotland priopćio je da se djelatnici u utorak navečer borili s poplavama i srušenim stablima, a sada im preostaje da pregledaju rute zbog potencijalnog oštećenja.

- To će biti učinjeno na nekoliko načina; timovi koji će rute prelaziti pješice, timovi u cestovnim željezničkim vozilima, teretnim lokomotivama i praznim putničkim vlakovima. I naš će helikopter biti vani čim vjetar popusti- stoji u priopćenju.

ScotRail je potvrdio da će sve linije biti provjerene prije ponovnog pokretanja prijevozničkih usluga, dodajući da će 'to biti kasnije tijekom dana'.

Zatvorili ceste i mostove

Avanti West Coast putnicima je savjetovao da ne pokušavaju putovati sjeverno od Prestona barem do podneva u srijedu i upozorio da bi putovanja u sjeverozapadnoj Engleskoj mogla potrajati dulje zbog ograničenja brzine. Nekoliko je mostova zatvoreno za promet zbog jakog vjetra, a na pojedinima je promet zabranjen za određene vrste vozila.

U Škotskoj su zatvorili cestu A76 u oba smjera između Skelmorlieja i Largsa zbog prodora vode preko morskog zida. Most Forth je otvoren za automobile i autobuse na kat, a istovremeno je na pojedinim mostovima promet zabranjen za određene vrste vozila.

U zračnoj luci Dublin otkazali su osam letova u utorak navečer, a u zračnoj luci Glasgow njih četiri.

Met Office je izdao žuto upozorenje za vjetar koji je bio na snazi u sjevernom i zapadnom dijelu Škotske do osam ujutro u srijedu, a u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj, sjevernom Walesu i sjeverozapadnoj Engleskoj bit će na snazi do 13 sati. Žuto upozorenje vrijedi do 15 sati diljem sjeveroistočne Engleske, Midlandsa i južnog Walesa.

Upozorenja na poplave

Dijelovi Yorka pogođeni su poplavama, objavila je Agencija za okoliš. Riječne poplave također su moguće duž dijelova gornjeg toka rijeke Severn u Shropshireu do petka. Broj upozorenja na poplave dosegao je 21 u Engleskoj i 37 u Škotskoj.

Met Office je izvijestio da su u utorak navečer u Aberdaronu u Walesu zabilježili vjetrove od preko 120 kilometara na sat, a da je u prijelazu Honister u Cumbriji palo gotovo 80 mm kiše, što je otprilike polovica prosječne količine kiše na tom području u siječnju.

Prognostičari očekuju da će vjetrovi s juga postupno slabjeti dok će se oluja Jocelyn udaljavati od Ujedinjenog Kraljevstva u srijedu.