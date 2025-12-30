Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Nakon razdoblja stabilnog i relativno toplog vremena, Hrvatsku na prijelazu iz stare u novu godinu očekuje prava meteorološka drama. Sljedećih nekoliko dana donosi nam doista raznoliko vrijeme, kako je za HRT prognozirao Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje. Ipak, čini se da je to samo zatišje pred pravu zimsku oluju jer dugoročne prognoze najavljuju novi ledeni val koji bi mogao spustiti temperature i do -10 Celzijevih stupnjeva.

Ledena bura i minusi okovat će zemlju

Već u utorak, pretposljednjeg dana 2025. godine, osjetit ćemo značajnu promjenu. S dolaskom hladnog zraka sa sjeveroistoka kontinenta, temperature će se strmoglaviti. U unutrašnjosti zemlje jutra će biti izrazito hladna, s najnižim temperaturama koje će se većinom kretati od -6 do -3 °C, a ponegdje u gorskim kotlinama i osjetno niže. Jutarnje temperature 30. prosinca u Gorskom kotaru već su se spustile na -10,5 °C, a nedavna mjerenja pokazivala su i do -16 °C, što jasno najavljuje zimski karakter vremena.

Dok će kopno okovati mraz i studen, Jadran će se boriti s jakom i olujnom burom. DHMZ je već izdao narančasto upozorenje za područje Velebitskog kanala i srednje Dalmacije. Prognoziraju se udari vjetra koji bi podno Velebita mogli dosezati i orkansku snagu, stvarajući velike probleme u pomorskom prometu i opasnost za sve koji se nađu na otvorenom.

​- U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro slab do umjeren istočnjak i jugo, zatim će zapuhati jaka bura - pojasnio je Kozarić.

Silvestrovo će tako diljem zemlje proteći u znaku hladnog i vjetrovitog vremena. U unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, ali iznimno hladno, dok će na Jadranu dominirati jaka bura koja će dodatno pojačavati osjet hladnoće.

Zbog niskih temperatura u pojedinim dijelovima zemlje izdano je žuto upozorenje na hladnoću. Građanima koji se planiraju zadržavati na otvorenom tijekom dočeka Nove godine savjetuje se da se primjereno odjenu, osobito zbog mogućih zdravstvenih rizika za osjetljive skupine, ponajprije starije osobe i malu djecu.

Nagli preokret za Novu godinu

No, kako to često biva, vrijeme će se još jednom naglo preokrenuti. Već za Novu godinu bura će početi slabjeti, a s jugozapada će jačati južina koja donosi osjetno topliji i vlažniji zrak. Temperature će naglo porasti, a osjećaj zime zamijenit će dojam proljeća.

Od petka, drugog siječnja, očekuje nas znatno toplije, ali i kišovitije razdoblje. U nekim dijelovima Dalmacije, poput Zadra, temperature bi mogle skočiti i do 14 °C uz obilnu kišu i jako jugo. U unutrašnjosti će također zatopliti, no uz porast naoblake i kišu, a u gorju je u početku moguć i snijeg ili kiša koja se ledi u dodiru s hladnim tlom.

​- Na Jadranu na Staru godinu sunčano i hladno uz umjerenu i jaku buru, a u novoj će godini zapuhati umjeren i jak jugozapadnjak i južni vjetar uz porast naoblake. Većinom od petka bit će i kiše, pa i u obliku pljuskova. Temperatura zraka bit će u porastu - prognozira Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.

Priprema za novi ledeni val

Iako će se mnogi ponadati da je zima pokazala zube i otišla, dugoročne prognoze nisu toliko optimistične. Iako ih uvijek treba uzeti s dozom rezerve, meteorološki portal AccuWeather, koji se često pokazuje prilično pouzdanim, za tjedan nakon Nove godine najavljuje novi, još jači prodor hladnog zraka.

Prema njihovim prognostičkim modelima, snažna anticiklona nad Atlantikom mogla bi pokrenuti spuštanje arktičkog zraka daleko na jug, izravno prema našim krajevima. To bi značilo novi, drastičan pad temperature. Već od ponedjeljka temperature bi u nekim dijelovima Hrvatske mogle pasti i do -10 °C, a u gorskim predjelima i znatno niže. Čini se da je kratkotrajna južina samo uvertira u ono što bi mogao biti najhladniji dio zime. Stoga, uživajte u kratkotrajnom zatopljenju, ali pripremite se - prava zima tek stiže.