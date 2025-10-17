Nakon magle stiže sunce na sjeveru, na Jadranu pljuskovi i grmljavina. A vikend za pet

Petak nam donosi promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima u unutrašnjosti zemlje, a veći dio jutra će na mnogim mjestima obilježiti lokalna magla. Temperature će se u kontinentalnim krajevima kretati između 13 i 17 °C, a u Zagrebu se očekuje najviša dnevna temperatura oko 16 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, dok će Dalmacija biti pod utjecajem više oblaka. Najviše nestabilnosti očekuje se na jugu Dalmacije, gdje su mogući kiša, pljuskovi i grmljavina, a lokalno i obilnije oborine. Navečer se kiša može proširiti i na istok zemlje te područje Like.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, a poslijepodne može povremeno jačati sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena bura, koja će podno Velebita biti jaka s mogućim olujnim udarima. Najviše dnevne temperature na obali i otocima kretat će se između 18 i 21 °C.

S obzirom na najavljene vremenske uvjete, vozači i svi koji planiraju aktivnosti na otvorenom trebaju biti oprezni zbog moguće magle u jutarnjim satima, jakog vjetra na Jadranu te prolaznih pljuskova, osobito na jugu zemlje.

Pratite najnovije prognoze i upozorenja te se prilagodite promjenjivim vremenskim uvjetima.

Što nas čeka za vikend

"Na kopnu će uz vjerojatan izostanak oborine idući dani biti povoljni uz dosta sunčanih sati, posebice u pretežno sunčanu i malo svježiju nedjelju. U subotu će uz umjeren sjeveroistočnjak pristizati više oblaka, a u ponedjeljak pak uz jugozapadnjak. Jutra i dalje ponegdje maglovita, ali s padom jutarnje temperature treba računati i na slab mraz. Na Jadranu već u subotu u jutarnjim satima razvedravanje i prestanak kiše, potom vikend povoljan, većinom sunčan i danju mnogima ugodno topao za doba godine. Puhat će umjerena bura, glavninom na sjevernom dijelu povremeno i jaka, poslijepodne u okretanju na sjeverozapadnjak. U ponedjeljak jutro svježije, no s okretanjem vjetra na jugo pristizat će oblaci.", prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.