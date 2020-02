Nakon Melanije, opet 'u sridu': Gaf veleposlanice na plakatima

Podsjetimo, Andrassy je na engleskom jeziku britanskom veleposlanika Timu Barrowu rekla “Thank you, goodbye and good riddance”, a Financial Times piše kako je vjerojatno pomislila da “good riddance”, što je izraz koji na engleskom znači da je dobro da se netko nekoga riješio, znači “good luck”, sretno. Ili je znala da ne znači, no dogodio joj se lapsus.

- Posljednje riječi EU-a Ujedinjenom Kraljevstvu koje je odlazilo iz Unije nakon skoro pola stoljeća bile su 'zbogom, hvala i dobro da smo vas se riješili'. Pogrešni oproštaj izgovorila je hrvatska veleposlanica svom britanskom kolegi Timu Barrowu prošlog tjedna te možda najbolje označava kako su Britanci bili izgubljeni u prijevodu u Bruxellesu - piše Financial Times.

Britanski veleposlanik Tim Barow nije se naljutio na ovaj lapsus, već mu je to bilo smiješno.

- Ali povijest će zabilježiti da su to bile zadnje riječi koje je EU uputio Velikoj Britaniji prije izlaska - piše FT.

Njen gaf sad je iskoristio Američki institut, centar za promicanje engleskog jezika i američke kulture.

Oni su u gradu postavili jumbo plakate na kojima piše 'Good riddance', s fotografijom britanskog premijera Borisa Johnsona.

- Riješite se lošeg engleskog, piše na dnu plakata.

Inače, Američkom institutu ovo nije prva domišljata marketinška kampanja.

Naime, prije dvije godine su u Zagrebu postavili plakate s fotografijom Melanije Trump, uz poruku 'Samo zamislite što sve možete postići uz malo engleskog...' O tome su se raspisali ponajveći svjetski mediji, a Američki institut na kraju je morao ukloniti reklame jer su im se javili odvjetnici Melanije Trump.