Nakon odlaska iz Jadrolinije zbog tragedije na „Lastovu“, David Sopta ide u Upravu ACI-ja

Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice u srijedu predložila imenovanje Mirele Habijanec za članicu Uprave - direktoricu društva Državne nekretnine, Davida Sopte za člana Uprave ACI-ja te Tihomira Pejina za člana Uprave - direktora Zračne luke Osijek. Donesen je zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. imenovanje Mirele Habijanec za članicu Uprave - direktoricu toga društva, do imenovanja člana Uprave - direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Nadzornom odboru društva ACI d.d. predloženo je imenovanje Davida Sopte za člana Uprave toga društva, također do imenovanja člana Uprave društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Skupštini društva Zračna luka Osijek d.o.o. predloženo je imenovanje Tihomira Pejina za člana Uprave - direktora toga društva, do imenovanja člana Uprave - direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Razriješena je članica Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija Mirta Mandić, a novom članicom Upravnog vijeća imenovana je Koraljka Deur Masnić, kao predstavnica ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno" pa Vlada nije u mogućnosti objaviti tu točku.

Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu.