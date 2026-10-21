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Vlada ga vraća u igru

Nakon odlaska iz Jadrolinije zbog tragedije na „Lastovu“, David Sopta ide u Upravu ACI-ja

Piše HINA,
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Nakon odlaska iz Jadrolinije zbog tragedije na „Lastovu“, David Sopta ide u Upravu ACI-ja
Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta poručuje da se ne osjeća krivim za nesreću na trajektu Lastovo (arhiva) | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Vlada je na sjednici predložila imenovanja za ključne pozicije u državnim poduzećima, uključujući Davida Soptu u Upravu ACI-ja, nakon njegovog odlaska iz Jadrolinije uslijed tragedije.

 Vlada je na zatvorenome dijelu sjednice u srijedu predložila imenovanje Mirele Habijanec za članicu Uprave - direktoricu društva Državne nekretnine, Davida Sopte za člana Uprave ACI-ja te Tihomira Pejina za člana Uprave - direktora Zračne luke Osijek. Donesen je zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. imenovanje Mirele Habijanec za članicu Uprave - direktoricu toga društva, do imenovanja člana Uprave - direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Nadzornom odboru društva ACI d.d. predloženo je imenovanje Davida Sopte za člana Uprave toga društva, također do imenovanja člana Uprave društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Skupštini društva Zračna luka Osijek d.o.o. predloženo je imenovanje Tihomira Pejina za člana Uprave - direktora toga društva, do imenovanja člana Uprave - direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

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