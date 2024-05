Nakon peticije mještani Dugog Sela najavljuju i prosvjed: Hitno poboljšajte sigurnost naše djece

Glavni zahtjev koji stalno ponavljamo je hitno poduzimanje mjera za rješavanje problema prometne infrastrukture, na žalost, najkritičnije točke upravo su oko gradskih vrtića i škola. Ti problemi nisu od jučer, oni postoje od ranije, na njih smo već upozoravali i to se ne rješava, kaže nam Bruno Jelinić iz Inicijative Dugo Selo za sigurnost djece.

Nakon što je prošlog utorka u Rugvičkoj ulici u Dugom Selu curica (8) poginula pod kotačima kamiona dok se vraćala kući iz škole, ogorčeni građani odlučili su se organizirati.

Pokrenuli su peticiju koju je dosad potpisalo gotovo 4000 ljudi, a u srijedu 20. svibnja od 19 sati ispred zgrade Gradske uprave Grada Dugog Sela organiziraju i prosvjed.



Osim rješavanja problema prometne infrastrukture traže i vraćanje školskog autobusa za djecu iz Rugvičke ulice. Naime, do svibnja prošle godine djeca iz dijela naselja u kojemu je živjela i preminula curica imala su organizirani školski prijevoz do škole. Nakon što je izgrađen nadvožnjak taj je prijevoz, koji je financirala županija, ukinut. Nakon pritužbi mještana vraćen je, ali samo za dio stanara Rugvičke ulice.

- Mislim da je to mjera koja se najjednostavnije i najbrže može donijeti. To ne znači da je taj dio najkritičniji, ali taj je problem lakše riješiti nego neke druge - pojašnjava Jelinić.

Traže i veći angažman MUP-a u Dugom Selu.

Mještani pale svijeće za poginulu djevojčicu u Dugom Selu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL



- To znači češće policijske patrole oko dječjih vrtića i škola, kao i na glavnim rutama kojima djeca idu i vraćaju se iz škole, primjerice na nadvožnjaku kraj O. Š. Ivana Benkovića, gdje vozači jure, a nema kamera niti patrola. Ako je problem da im nedostaje ljudi, neka kažu pa da im se dodijeli još ljudi. neka sami predlože koja bi to bila najkritičnija mjesta gdje je njihova prisutnost najpotrebnija. Neka predlože lokacije na koje bi se mogli postaviti fiksni radari odnosno kamere za brzinu - priča Jelinić.

I posljednje, ali ne manje važno, inicijativa traži hitan sastanak s gradskim, županijskim vlastima i MUP-om na kojemu će se razgovarati o donošenju Akcijskog plana kojim će se definirati mjere i rok u kojemu će se ti problemi riješiti.

- Želimo jasan, konkretan akcijski plan s konkretnim, razumnim rokovima. Ako pokušaju izbjeći odgovornost idemo u novi prosvjed. Nije 5 do 12, već je 12 odavno prošlo. Vrijeme curi, to treba hitno napraviti - smatra Jelinić. Za kraj ističe da je riječ o građanskoj incijativi. Politika ih, tvrdi, ne zanima, samo žele bolje i sigurnije Dugo Selo za sve koji u njemu žive, a posebno djecu.



Podsjetimo, nakon prozivki krajem prošlog tjedna oglasili su se i iz Grada Dugo Selo. Vezano uz Rugvičku ulicu u kojoj je curica stradala kažu da njome upravlja županija te da oni zbog toga "ne mogu izgraditi dodatnu pješačku infrastrukturu, izvesti uspornike i sve ostalo potrebno za osiguravanje sigurnosti svih sudionika u prometu."

- Nakon upita građana, Grad Dugo Selo donijelo je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika OŠ Ivan Benković, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u Rugvičkoj ulici od kućnog broja 110 do kućnog broja 219, u školskoj godini 2023./2024... Grad Dugo Selo u proteklih sedam godina napravio je više od šest kilometara biciklističkih staza i osam kilometara nogostupa, s tim da je u izgradnji ili se planira graditi samo u 2024. godini 3000 metara nogostupa i biciklističkih staza, a u narednom razdoblju dodatnih 2500 metara - priopćili su, između ostalog, iz Ureda gradonačelnika Nenada Paniana.

Ističu da su u proteklom razdoblju postavili 20-ak uspornika (ležećih policajaca) kako bi se na određenim cestama smanjila brzina vozila.

- Grad Dugo Selo ima i želju, upravo zbog sigurnosti građana, postaviti i kamere za nadzor brzine. Pismo namjere MUP-u kojim Grad nudi kupnju i donaciju kamera, poslano je 12. prosinca 2023. godine, a na koje Grad Dugo Selo još čeka odgovor s tehničkim specifikacijama - poručili su iz grada.