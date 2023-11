Nakon potresa živjeli su u hostelu, a sad ih sele: 'Nećemo državni stan, obnovite naše!'

Dobili smo rok da se iselimo, to je vrlo velik stres za mene. Radim kod privatnika, tko će moje dijete nahraniti, rekla nam je Fatima Šarić, samohrana majka, koja od zagrebačkog potresa 2020. godine boravi u Hostelu Arena u Zagrebu, a sad će se iz njega morati iseliti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Zagreb: Ljudi čije kuće su stradale u potresu moraju iseliti iz Hostela Arena | Video: 24sata/pixsell

Podsjetimo, u medije je prvotno izašla vijest da je uprava tog hostela na ulazu zalijepila obavijest stanarima da se moraju iseliti do ponedjeljka, što je izazvalo opću paniku. Nakon toga posjetio ih je i Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je objasnio da će u hostelu moći ostati do 30. studenog. Nezadovoljni stanari razgovarali su s njim.

- Pitala sam ministra tri udarna pitanja. Zašto nas sad mičete? To je ponovno veliki stres, micanje iz hostela. Rekao je da će nam biti komotnije u stanovima. Možda. Zašto se obnavljaju muzeji, crkve, kojekakvi spomenici kulturi, a zašto ljudima nisu obnovljeni stanovi? Rekao je da su obnovljeni. Ja ne znam da je i jedan stan ovdje obnovljen. Treće pitanje, idemo u državne stanove, hvala što brinete i što ste došli, ali recite mi do kada ću biti u tom državnom stanu? Hoće li to biti godina, dvije, pet, on mi nije odgovorio - rekla je nezadovoljna stanarka.

Naime, ministarstvo ima plan ljude iz hostela smjestiti u prazne državne stanove. Međutim, ondje će privremeno stambeno smjestiti samo korisnike koji "ostvaruju pravo na obnovu od potresa, a domovi im još nisu obnovljeni". To se odnosi na vlasnike, suvlasnike i njihove srodnike te zaštićene najmoprimce, a koji nemaju drugi useljivi stan ili obiteljsku kuću. Za one koji ne ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje ministarstvo kaže da nisu u njihovoj nadležnosti.

Fatima na sve to kaže kako se samo želi vratiti u svoj stan, upisati svoju kćer u školu... Njezin sustanar u hostelu, Neven Gašparić, kaže kako je on poziv da se mora iseliti dobio telefonski, a kao razlog naveli su mu to što njegova zgrada ima zelenu naljepnicu.

- Stan mi je u žutom, odnosno rađena je nekonstrukcijska obnova, stan nije niti pipnut, a ja se moram iseliti. Počelo se šuškati da postoji nekakav popis. Bio sam jako zbunjen. Prvo, nikog o takvim stvarima ne obavještavate telefonom, a drugo, ne skrivate popis - kaže Gašparić.

Zamjenik zagrebačkoga gradonačelnika, Luka Korlaet, komentirao je situaciju rekavši da je priča poprimila negativan ton, a da je zapravo riječ o dobroj suradnji države i grada.