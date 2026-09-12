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ŠIRI SE ZARAZA

Nakon povratka s maturalaca porastao broj oboljelih od gripe

Piše HINA,
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Nakon povratka s maturalaca porastao broj oboljelih od gripe
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U proteklih mjesec dana prijavljena su 122 slučaja gripe, najviše među srednjoškolcima. HZJZ poručuje da zasad nema znakova preuranjenog početka sezonske epidemije

U Hrvatskoj je u proteklih mjesec dana zabilježen rast broja prijava oboljelih od gripe, a većinu čine osobe srednjoškolske dobi čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Po podacima HZJZ-a od 10. kolovoza do 6. rujna, odnosno od 33. do 36. tjedna, zaprimljene su ukupno 122 prijave, od čega čak 81 u 36. tjednu.

Kod dijela oboljelih riječ je o slučajevima koji su infekciju stekli tijekom boravka u inozemstvu, a nakon povratka zabilježeni su i sporadični sekundarni slučajevi, ponajprije među članovima obitelji oboljelih maturanata, ali i u drugim kolektivima, primjerice u vrtićkim skupinama, dodaju. 

Najveći broj prijava zabilježen je na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, dok su pojedinačni slučajevi gripe zabilježeni i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku.

Broj prijavljenih oboljelih od gripe veći nego lani u istom razdoblju

U Referentnom centru za gripu i respiratorne viruse HZJZ-a tijekom prvog tjedna rujna obrađeno je oko 150 uzoraka, od kojih je, navode, 17 bilo pozitivno na virus gripe A dok je u većini pozitivnih uzoraka utvrđen podtip A/H3N2.

"Iako je broj prijavljenih oboljelih od gripe u ovom razdoblju nešto veći nego u istom razdoblju prošle godine, kada je zaprimljena 81 prijava, trenutačno povećanje broja oboljelih može se objasniti importiranim slučajevima povezanima s putovanjima i njihovim ograničenim sekundarnim širenjem u Hrvatskoj. S obzirom na zaraznost i lako širenje gripe, takvo je širenje očekivano", poručuju iz HZJZ-a. 

Naglašavaju kako nije moguće zaključiti da je riječ o početku, odnosno preuranjenom početku sezonske epidemije gripe u Hrvatskoj. 

Početak ovosezonskog cijepljenja protiv gripe očekuje se sredinom listopada, a kako je istaknula Goranka Petrović iz HZJZ-a za Dnevnik Nove TV, naručeno je 420.000 doza. 

Manji broj oboljelih od Covida nego u isto vrijeme lani

U istom razdoblju proteklih mjesec dana zaprimljene su i 74 prijave oboljelih od Covida-19, od čega je polovica - 39 prijava u 36. tjednu.

Kao i kod gripe, najveći broj prijavljenih oboljeli su srednjoškolske dobi, kao i osobe u dobi od 40 do 49 godina s područja Grada Zagreba, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije. 

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, kada je zaprimljeno više od 1500 prijava oboljelih od Covida-19, trenutačni broj prijava znatno je manji. Dostupni epidemiološki podaci stoga upućuju na nisku razinu cirkulacije virusa SARS-CoV-2 u populaciji, poručuju iz HZJZ-a. 

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Komentari 2
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