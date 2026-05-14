Nakon požara obiteljske kuće u Kožinu pronađeno mrtvo tijelo

U naselju Kožino u Zadarskoj županiji došlo je do požara u obiteljskoj kući. Vatrogasci su ugasili požar, ali su u jednoj prostoriji u prizemlju pronašli i tijelo preminule osobe.

- Dojava je bila u 14:33. Vatra je ugašena dvadesetak minuta kasnije, ali se još dežura kraj obiteljske kuće. Nažalost, kolege su našli tijelo, ali nemamo detalje o kome se radi. U intervenciji je sudjelovalo 7 vatrogasaca sa četiri vozila - rekao nam je Boris Jović iz Javne vatrogasne postrojbe Zadar.