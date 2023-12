Nakon priče u 24sata javila se poduzetnica i udruzi Ana kupila je klavir: 'Ovo nam puno znači!'

Istoga dana kad smo, prije deset dana, objavili priču o udruzi Ana iz Novigrada Podravskog, koja treba klavir za svoje štićenike, javila im se poduzetnica Slavica Vranjković, i najavila kupnju klavira. U subotu je već bila u Varaždinu, i otišli su u trgovinu po novi, lijepi, bijeli električni klavir.

- Presretni smo! Sad imamo pravi klavir za vježbanje, to nam jako puno znači!, presretna je u kupovini bila Melani Živko, učenica drugog razreda srednje škole, i štićenica udruge. Odmalena je jako talentirana za glazbu, na nedavnom upisu u glazbenu školu imala je izuzetne rezultate, klavir obožava. Nada se da će, štoviše, jednoga dana upisati i Glazbenu akademiju. Usprkos svojim brojnim zdravstvenim ograničenjima, Melani je odlična učenica, ove je godine osvojila i zlatnu medalju na državnom natjecanju učenika strukovnih škola. Udruga, između ostalih, pomaže i nekoliko djece talentirane za glazbu, koja idu u muzičku školu, na klavir, no dosad nisu imala na čemu vježbati. O njima i udruzi smo napisali priču, odmah im se javila gospođa Slavica, i, kako to Melani lijepo kaže, "vrata umjetnosti su se širom otvorila".

- Taj mi je dan, kad ste objavili priču, baš bio naporan, sve do trenutka dok nisam uzela novine u ruke i pročitala priču - toliko me dirnula da sam odmah morala nešto poduzeti. Nazvala sam udrugu, i rekla im da je Djed Božićnjak spreman posjetiti ih, kroz smijeh će gospođa Slavica, koja inače vodi posao u Austriji i Zagrebu. I sama je, kaže nam, baka djeteta s posebnim potrebama, zbog čega ju je priča djece iz udruge Ana još i više dirnula. Našla se u subotu u Varaždinu s Anom i Darkom Duga, voditeljima udruge, i s njihovom Melani.

- Kad sam zagrlila Melani, mogla sam samo plakati od sreće! Sretna sam što sam ih učinila sretnima!, govori gospođa Slavica, čija će druga unuka, dogovorila je s Anom, Darkom i Melani, u siječnju iz Austrije s njom doći u Varaždin, i s Melani održati mali koncert.

- Moje drugo unuče, desetogodišnja Mia, također svira klavir, i zaključili smo da djevojčice trebaju zajedno nastupiti, svi se jako veselimo tome, dodaje gospođa Slavica. Melani će dotad, najavljuje, vrijedno vježbati na novom klaviru. Odlučeno je da to bude električni klavir jer je manji od klasičnog, i puno lakši, praktičniji. Sintisajzer na kojem su djeca u udruzi dosad vježbala, kaže Darko, bit će vraćen dobrim ljudima koji su im ga posudili.

- Presretni smo zbog ovog glazbenog poklona, koji će puno značiti našoj djeci koja već uče svirati klavir, ali i svoj djeci nakon njih, koja će nam tek doći, poručuju Darko i Ana. Nadaju se da će klavir jednoga dana zanimati i njihovu mlađu kći, Doris. Na Doris i Melani su, nažalost, Darko i Ana 'okusili' sve manjkavosti sustava pa zato osnovali udrugu koja pomaže djeci s dodatnim potrebama. Zahvaljujući pomoći sponzora, osiguravaju različite terapijske usluge poput edukacijskog rehabilitatora, psihologa i psihoterapeuta, pomoć u učenju... Dodatna su podrška djeci s posebnim potrebama, s invaliditetom, kao i djeci slabijeg imovnog stanja.

- Osim što pomažemo djeci na različite načine, kroz našu je udrugu dosad prošlo i trideset studenata koji nam pomažu, i to ne smao studenti iz Varaždina već, ljeti, i iz Zagreba, Rijeke, Pule - budući učitelji, rehabilitatori, psiholozi, ekonomisti, glazbenici. Neki su nam ostali kao pomoć i nakon studija, kažu Ana i Darko, čija udruga angažira i profesionalne rehabilitatore, logopede, psihologe, zahvaljujući kojima djeca ne moraju čekati termine na potrebne terapije u institucijama.

- Gospođa Slavica nas je inspirirala za nove glazbene visine, hvala joj na tome. Otvorila je vrata umjetnosti i glazbi u našoj udruzi, mnogi će sad imati priliku izražavati svoju kreativnost, napisala je u svojoj svečanoj zahvali slatka Melani, sama.

- Ona je dokaz da svakom djetetu treba samo dobar poticaj da se vine iznad svojih prepreka, a roditeljima je pak pokazatelj da ne odustaju ni kad je najteže, poručuju Ana i Darko.