Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa podržat će i SDP jer je to usuglašeno s partnerima iz EU, a predsjednik stranke Peđa Grbin, ali zašto se sada ide u tom smjeru ističe da se to mora pitati Vladu. Podsjetio je da je Zaštićeni ekološko ribolovno ekološki pojas proglašen još u vrijeme Vlade Ivice Račana te da on u sebi sadrži ono što je najvažnije u isključivi gospodarski pojasu. Razlike su, napominje, samo u pogledu izgradnje umjetnih otoka i iskorištavanje energije mora.

- Ako znamo da Hrvatska već godinama ima uređen i epikontinentalan pojas s Italijom oda je jasno da neke dramatične razlike između onoga što je bilo prije i onoga što će biti nakon proglašenja isključivog gospodarskog pojasa, nema - rekao je Grbin.

Naveo je i da se proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa po pitanju ribarenja također neće promijeniti baš ništa. Grbin se osvrnuo i na pregovore s Tomislavom Tomaševićem oko lokalnih izbora.

- Razgovori su u tijeku, idu u dobrom smjeru i kad završe o tome ćemo obavijestiti javnost. Ne želim nagađati kada će to biti ali vjerujem da će to biti u skoroj budućnosti, u roku nekoliko sljedećih tjedana - kazao je šef SDP-a.