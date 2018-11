Nakon skandaloznog suđenja masovno objavljuju slike tangi

Tange kao dokazni materijal na suđenju zbog silovanja tinejdžerice Lindsay Armstrong u Irskoj izazvale su val prosvjeda i erupciju negodovanja na društvenim mrežama.

Korisnici društvenih mreža počeli su masovno na društvenim mrežama objavljivati fotografije čipkastih tangi uz hashtag #Thisisnotconsent (u prijevodu: Ovo nije pristanak na seks).

Prosvjedi su se preselili i na ulice irskog grada Corka, gdje su prosvjednici nosili transparente na kojima je pisalo: 'Samo DA znači DA', 'Ako nešto nosim, ne znači da izazivam' 'Gdje je dokaz da bakine gaće sprečavaju silovanja', a cijeli je grad ukrašen tangicama svih boja i veličina.

Podsjetimo, odvjetnica optuženog Elizabeth O’Connell u sudnici je izjavila da je 17-godišnjakinja na sebi imala čipkaste tanga gaćice i pokazala ih u sudnici.

- Gledajte što je imala na sebi. Nosila je čipkaste tanga gaćice - izjavila je odvjetnica. Odlukom suda, 27-godišnjak je nakon toga oslobođen optužbe.

About to parade my undies in the street. At least I'll have a change with me if I get run over by a bus eh? #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/7MELAQ8Sjy — Sadie Ní Manacháin (@ademonkiss) November 13, 2018

If I was in a court room as a victim of sexual abuse, I can’t imagine I’d ever be asked if I was wearing boxers or briefs. #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/niS9xdR3CU — Peter Tanham (@PeterTanham) November 14, 2018

In Cork earlier today 😍 #ThisisNotConsent pic.twitter.com/q8WhhG9vxG — I Believe Her - Ireland (@ibelieveher_ire) November 14, 2018

Deeply proud of Cork today, who came out with fury & demands for change to the rallying call of "Whatever you wear, wherever you go, Yes means yes and no means no!" #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/sjKAAC5NVl — Fiona Ryan (@CllrFionaRyan) November 14, 2018