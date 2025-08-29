Nakon smjena u poreznom Uskoku, 24 zaposlena poručilo: 'I mi razmišljamo o odlasku...'

Obavijesti

Četvero od petero šefova važnog antikorupcijskog tijela je maknuto bez obrazloženja, a na njihovo su došli i ljudi bez sigurnosne provjere. Ostali zaposleni upozoravaju ministra Primorca na ozbiljne posljedice tog čina

Kako odgovoriti na narušeno povjerenje samih službenika SSFI-ja, od kojih, nemali broj, ozbiljno razmišlja o odlasku iz SSFI-ja, kao i iz sustava Porezne uprave? Jedno je to od devet pitanja koje su ministru financija Marku Primorcu postavili službenici tzv. Poreznog Uskoka u pismu koje potpisuje sva 24 zaposlena osim šefova. Pitanja koja su postavili u pismu objavio je Jutarnji list, a povod je, kako smo pisali, micanje četiri od pet šefova u Samostalnom sektoru za financijske istrage (SSFI) koje se bavi najozbiljnijim financijskim istragama i produžena su ruka Uskoka, Ureda europskog tužitelja, policije i državnih odvjetništva te usko surađuju i sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom. Na mjesto šefova koji su premješteni izvan ovoga tijela, a neki i degradirani na niža radna mjesta, stiglo je i troje ljudi za koje službenici ističu da nemaju iskustva, ali ni nužne sigurnosne provjere. Zbog takvog kadroviranja i dio njih očito planira napustiti službu iako je riječ o skupo obučenim stručnjacima.

