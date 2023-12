Nakon smjene u HEP-u, Frani Barbariću HDZ će suspendirati i članstvo: Učinio je štetu stranci

Zagrebačka organizacija HDZ-a će pokrenuti postupak za suspenziju članstva Frane Barbarića u stranci, neslužbeno nam je potvrđeno u toj najvećoj stranačkoj organizaciji. Još se traže točni modaliteti jer inače bi suspenziju trebao predložiti matični odbor stranke, a Barbarić je na čelu svog matičnog odbora Novi Zagreb-istok, pa je pretpostavka da oni to neće učiniti.

Državno odvjetništvo je podiglo optužnicu protiv Barbarića zbog gradnje bespravne vile na Hvaru, a Državni inspektorat je utvrdio bespravnu gradnju i naložio njeno uklanjanje. Nakon optužnice, premijer Andrej Plenković je ustvrdio da Barbarić više ne može ostati predsjednik uprave HEP-a iako je odradio tek jednu od četiri godine drugog mandata. Nakon toga je Barbarić sam podnio ostavku, Nadzorni odbor bi ga uskoro trebao razriješiti, a izgledno je da će ga privremeno naslijediti član uprave Vice Oršulić iako se razmatraju i dva vanjska kandidata, Gordan Kolar iz Končara i Tomislav Rosandić iz Dalekovoda.

Barbarić će ostati u HEP-u i neće koristiti pravo šest mjeseci pune plaće i šest mjeseci pola plaće. Ali ostao je na moćnoj stranačkoj poziciji. On je potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a i vodi jedan od većih zagrebačkih ogranaka: Novi Zagreb-istok.

Časni sud bi trebao odlučiti o njegovoj suspenziji po statutu stranke jer je podignuta optužnica. Po statutarnoj proceduri, u roku od 30 dana od stavljanja članstva u mirovanje, Časni sud mora odlučiti o konačnoj stegovnoj mjeri. Mirovanje ne može trajati duže od četiri mjeseca u kojem sud mora donijeti odluku hoće li mu do kraja okončanja postupka po optužnici suspendirati, odnosno zamrznuti članstvo. HDZ se uglavnom drži te prakse koja mu je omogućila da ne izbacuje članove kada se protiv njih pokrenu postupci, a s druge strane imaju suspenziju i ne mogu biti stranački aktivni. Suspenzijom bi Barbarić izgubio i stranački utjecaj.

- Najelegantnije rješenje bi bilo da on sam zatraži suspenziju do okončanja postupka. Ako to ne uradi, vjerujem da će Časni sud to učiniti jer je evidentno da nanosi štetu stranci s bespravnom gradnjom i optužnicom - kaže nam sugovornik iz zagrebačkog HDZ-a.

Po dosadašnjem stavu, Barbarić se pak ne smatra nimalo krivim iako je rekao da će sam srušiti vilu na Hvaru. Kako je priopćio, presudu po kojoj to treba učiniti, smatra rezultatom medijskog pritiska. Žalit će se na nju i ako uspije dokazati da je u pravu, tražit će od države naknadu štete za rušenje. Barbarić i dalje tvrdi da se radi samo o rekonstrukciji stare, legalizirane kuće. I što se tiče optužnice državnog odvjetništva, njegova odvjetnica je priopćila da su Barbariću povrijeđena i prava jer se stvara slika da je on kriv za bespravnu gradnju iako to tvrdi tek tužiteljstvo, a optužnica još nije sudski potvrđena, a kamo li da je donesena pravomoćna presuda. Uvjeren je da će uspjeti pobiti optužnicu na sudu.

Saznali smo da se već ranije poteglo pitanje Barbarićeve gradnje na gradskom odboru HDZ-a. Jedna članica ga je otvoreno pitala je li on bespravni graditelj, a on je odgovorio da ne treba vjerovati sve što mediji pišu.

Podsjetimo, Državni inspektorat koji vodi također HDZ-ov Andrija Mikulić je utvrdio bespravnu gradnju. Upravni sud u Splitu je odbio Barbarićeve argumente protiv njihova rješenja o uklanjanju i dao za pravo Inspektoratu. Neovisno od toga, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je svojom istragom utvrdilo da se radi o svjesnoj bespravnoj gradnji i podiglo je optužnicu.