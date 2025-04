Nakon smrti Frane kojeg su čak osam i pol sati vozili u bolnicu, Bačić kaže: Gliseri idu na otoke!

Gostujući u podcastu 'Bobu bob!' s Igorom Bobićem na na kanalima Večernjeg lista ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine rekao je kako Vlada traži novac kojim bi 'sredili' nedostatke u sustavu Hitne pomoći, a koji su doveli do toga da su mladića Franu Borovinu u teškom stanju s Lastova trajektom vozili 'Marko Polo' u Vela Luku na Korčuli, pa potom kolima hitne pomoći po otoku do grada Korčule. Potom opet trajektom u Orebić pa kolima preko Pelješca do Dubrovnika.

Tako su ga vozili jer, kako tvrde, brodice hitne pomorske medicinske pomoći zbog lošeg vremena nisu mogle isploviti. Nije mogao poletjeti ni medicinski helikopter, a MORH nisu niti zvali. Čak šest brodica za hitni medicinski transport isporučeno je 2023., a plaćene su 10,1 milijun eura, i tada su svi čelnici hrvatskog zdravstvenog sustava hvalili brodice hvaleći se njihovom nepotopivošću, realizacijom “zlatnog sata” i vrhunskim maritimnim sposobnostim. One, iz još uvijek potpuno nejasnih razloga, nisu bile na otocima kako bi služile svojoj svrsi.

Ministar Bačić: Brze medicinske brodice trebaju biti privezane na pučinskim otocima, a ne u Dubrovniku!

Bačić je najviše govorio o planovima Vlade za rješavanje stambene krize, uključujući Nacionalni plan stambene politike koji predviđa izgradnju 30.000 stanova do 2030. godine.

No, Bačić se osvrnuo i na tragičnu smrt mladića Frane Borovine s Lastova, za koju je rekao da treba biti istražena i da treba utvrditi ima li odgovornosti u lancu organizacije hitne pomoći te u činjenici da je put do dubrovačke bolnice traja osam i pol sati. Bačić kaže da je očito da brze medicinske brodice trebaju biti privezane na pučinskim otocima,a ne u Dubrovniku, da država mora i ima novca to platiti i da će to tako biti organizirano da se ovako nešto više nikada ne ponovi.

Govorio je i o slučaju bespravne gradnje dijelova Vile Pokora šefa Hrvatskih cesta Ivice Budimira. Bačić priznaje da se dijelom radi o bespravnoj gradi, a da to službeno treba utvrditi Državni inspektorat. U vrijeme snimanja podcasta nije bila poznata odluka istog kojom se nalaže rušenje, a ministra nije htio reći hoće li to biti razlog za odlazak s čelnog mjesta javnog poduzeća. Rekao je da su opcije ostavka, smjena na Skupštini ili odlukom Vlade.

