FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem

Međimurska policija u subotu je uhitila 28-godišnjaka kojeg sumnjiče za brutalno ubojstvo Mihaela L. (33), čije je tijelo početkom srpnja pronađeno kraj ribnjaka u Maloj Subotici. Nakon višemjesečnog, opsežnog kriminalističkog istraživanja, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu, policija je izvijestila kako 28-godišnjaka terete za kazneno djelo ubojstva.

Kako je objavila policija, osnovano se sumnja da je 28-godišnjak u utorak 8. srpnja 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio Mihaela L. na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.

Tijekom iznimno zahtjevne istrage, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, provedene su brojne pretrage osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice, obavljena su vještačenja te velik broj obavijesnih razgovora. Osumnjičeni je uhićen danas, 20. prosinca, u jutarnjim satima, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog ubojstva te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske.

Podsjetimo, tijelo Mihaela L. pronađeno je 9. srpnja u visokoj travi kraj ribnjaka. Prema ranijim informacijama, bio je izudaran i ubijen hicem u potiljak, a potom je njegovo tijelo odvučeno i skriveno. Pronašao ga je ribič oko 15 sati. Nije bio opljačkan – kod sebe je imao sat, lančić i novčanik, no mobitela nije bilo. Samo 12 dana prije ubojstva izašao je iz zatvora, gdje je bio zbog neodsluženog društveno korisnog rada za prekršaj iz 2021. godine.

S Mihaelovim ocem Ivanom Lajtmnom tada smo razgovarali, a on je ispričao da ga je kobnog dana tražio nakon poziva sinove djevojke, ali nije ni slutio da se dogodilo nešto strašno.

– Još sam prošao nekoliko metara od njega, kod bambusa i šaša, nisam ga vidio. Nisam očekivao ovakav užas – rekao nam je tada slomljeni otac.