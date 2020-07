Dodao je kako se jo\u0161 ne zna tko \u0107e biti na \u010delu tog ministarstva.

<p>Ministar <strong>Josip Aladrović</strong> potvrdio je danas da se definitivno ide u smanjenje broja ministarstava, te istaknuo da funkcionalnost manjeg broja ministarstava neće biti lošija, nego još bolja.</p><p>- Tu je već na stolu ideja da se spoji Ministarstvo rada i socijale, što je i u Europi česti slučaj - rekao je Aladrović.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ministar Aladrović o manjem broju ministarstava</strong></p><p>Dodao je kako se još ne zna tko će biti na čelu tog ministarstva.</p><p>- U ovom trenutku je bitno da ministarstva koja ostanu i koja će nastati da budu funkcionalna i da pošaljemo poruku efikasnosti, odnosno da se efikasno može raditi i s manje ministara - rekao je Aladrović.</p><p>Potvrdio je da će manjiski zastupnici dobiti jednu ministarsku funkciju, ali nije otkrio hoće li to biti mjesto ministra bez portfelja ili možda Ministarstvo regionalnog razvoja, o kojem se spekulira.</p><p>Odgovorio je i na pitanje znači li manji broj ministarstava i višak zaposlenih.</p><p>- Jedini stvarni smisao, osim slanja poruke o efikasnosti, je i smanjenje broja izvršitelja i rukovodećih funkcija. To sigurno ne smije izostati. To smo govorili i ranije, da ćemo se pozabaviti cijelom javnom upravom i državnom upravom i ne bih isključio restrikcije - istaknuo je Aladrović.</p>