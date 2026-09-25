Nakon tragedije u Kupi, policija u Sloveniji našla 15 migranata: 'Oni su dobro, tražimo dalje'

Dobili smo informaciju kako su hrvatski policajci uočili grupu ljudi te da su se neki utopili. Na našoj strani pronašli smo 15 migranata, nisu imali zdravstvenih tegoba te se trenutno nalaze u policijskoj postaji. Ujutro ćemo nastaviti s pretragom obale Kupe, zajedno s vatrogascima i dronovima.

Rekli su kratko za 24sata iz slovenske Policijske uprave Novo Mesto, nakon velike međugranične akcije hrvatskih i slovenskih policajaca.

Kako je ranije objavila Policijska uprava primorsko-goranska, u petak oko 15.30 u rijeci Kupi se utopilo pet ljudi.

- Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko danas u 15.30 sati zaprimili su dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području u mjestu Damalj, u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba, vjerojatno migranata. Dolaskom na mjesto događaja policijski službenik iz Delnica je skočio u rijeku Kupu i zajedno s kolegom te uz pomoć građana, uspio izvući na obalu i spasiti petoricu stranih državljana - javili su iz policije.

Prema dosad utvrđenom, u skupini je bilo 20-ak ljudi od kojih je njih 15 prešlo rijeku, petero navedenih je spašeno, a ostalih pet osoba se, nažalost, utopilo, pišu iz policije.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima koji su se naknadno pridružili i dalje obilaze navedeno područje.