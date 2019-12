Nakon transplantacije srca postala je majka maloga Tome

Marija Galić pobijedila je u borbi s vlastitim srcem nakon što se 15 godina borila da kuca kako treba. Nakon duge borbe i suprugovih reanimacija, liječnici su joj rekli da njezino srce više ne može izdržati i da treba novo, piše Dnevnik.hr.

Stavljena je na hitnu listu. Sedam tjedana iščekivala je poziv koji će joj dati novi život. Kaže kako su joj krz glavu često prolazile riječi Ane Rukavine: 'Želim život.'

- Kakav god da je, vaš je i ja želim život, rekla je Marija.

Foto: screenshot/Dnevnik.hr

'Željela sam dijete po cijeni moga života'

Kaže kako se događalo da joj liječnik kaže kako imaju srce, ali je magla u Zagrebu ili Ljubljani pa avion ne može sletjeti. U tim se trenutcima tješila kako to srce i nije za nju.

- Dežurni liječnik je došao jedan dan i obratio mi se: 'Na ovaj poziv se morate javiti.', rekla je Marija.

- Čim sam vidjela na mobitelu prof. Miličić, znala sam. Pitao me: 'Kako si?', ja kažem: 'Dobro sam.' Pitala sam što ima za mene, a on kaže: 'Stiglo je srce.'

Od transplatacije srce prošle su tri godine, a Marija je postala majka malom Tomi iako liječnici isprva nisu bili oduševljeni tom idejom. Kaže kako ona i suprug nisu mogli zaželjeti ljepši Božić.

Foto: screenshot/Dnevnik.hr

- Nadu nikad nisam izgubila, ali proplakala sam suze i suze. Imala sam osjećaj da sam preživjela za neki drugi cilj, a taj cilj je trudnoća. To je bilo jače od mene, to je bila moja želja, po cijenu mog života. Dan danas bi bilo lijepo da toj obitelji, koja je donirala život svojih najmilijih, dam do znanja da se poslije spašavanja mene rodio još jedan novi život.

Suprug Domagoj kaže kako im je ovaj Božić najljepši koji su mogli zamisliti, a sretni roditelji vjeruju kako je Toma čudo.

- On je dobio ime po tome: Toma znači blizanac i čudotvorac. I za sve one koji su bili nevjerni, kao nevjerni Toma, evo, neka vjeruju u čuda, rekla je Marija.

U Hrvatskoj se na godinu uspješno obavi između osam i devet transplantacija srca na milijun stanovnika. U desetak godina, sa svjetskog dna, postali smo vodeća zemlja u doniranju organa, rekao je Davor Miličić, predstojnik klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb.

