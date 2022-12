Nakon udarca u glavu je pao, udario zatiljkom o beton i umro. Napadaču tri godine zatvora

Tomislav Ivković kriv je što je 27. veljače 2018. godine, oko 21 sati, ispred lokala "Mustang" u namjeri da teško tjelesno ozljedi Laura Tubića udario šakom u glavu, presudila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Koraljka Bumči.

Tubić je od udarca pao na tlo i udario zatiljkom o beton pri čemu je zadobio krvarenje u meke moždane ovojnice i druge ozljede glave uslijed čega je istoga dana preminuo uslijed psihičke traume. U trenutku napada Ivković je imao 0,86, a Tubić 2,51 promila alkohola.

- Sud je prvo razmatrao je li postojala nužna obrana kao što je to tvrdio optuženi. Velika većina svjedoka rekla je kako se radilo o burnoj raspravi i gestikuliranju, pa je nužna obrana otklonjena kao takva- rekla je obrazlažući presudu sutkinja Bumči dodavši kako je sud potom razmatrao postojanje izravne namjere, odnosno je li se sve dogodilo slučajno.

- Nesporno je utvrđeno da ste ga udarili šakom u glavu, pa se onda ne može govoriti o nehaju. Znali ste da je riječ o alkoholiziranoj osobi i pri tome ga udarili u glavu na snijegu i ledu. On je pao i udario glavom u tlo. Prema izjavama svjedoka nakon dvije sekunde podigao se i počeo bježati, a vi ste potrčali za njim. To je pridonijelo uzbuđenosti što je u zbiru dovelo do smrtnog ishoda- kazala je sutkinja. rekla je i kako je za kazneno djelo teške tjelesne ozljeda s posljedicom smrti propisana kazna od tri do 15 godina.

Minimalna kazna

- Vijeće je išlo na minimum. Nije našlo mogućnosti da se izrekne kazna ispod minimuma. Olakotnim je cijenjeno što ste neosuđivani i uredan obiteljski čovjek. Sud je mišljenja da vam je izrečena kazna dostatna i da će se njome ispuniti svrha kažnjavanja. - rekla je sutkinja Bumči.

Radi se o nepravomoćnoj presudi na koju se nezadovoljne stranke mogu žaliti Visokom kaznenom sudu.

Najčitaniji članci