Nakon užasa u Švicarskoj idu provjere klubova u Hrvatskoj: 'Zatvorili smo četiri objekta'

Iz Ravnateljstva Civilne zaštite najavili su kako već kreću u ovogodišnje nadzore protupožarne zaštite. Povod za bolje provjere je užas u Švicarskoj gdje je poginulo 40 ljudi. Na tapeti je 24.000 raznih objekata

U Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji tijekom 2025. inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, u smislu zaštite od požara, obavili su 36 inspekcijskih nadzora noćnih klubova i barova u kojima se okuplja veći broj osoba te je za četiri kluba doneseno rješenje o zabrani korištenja prostora za okupljanje posjetitelja, jedno rješenje o zabrani korištenja otvorenog plamena dok su za 14 klubova ili barova donesena rješenja kojima su naređene određene mjere za otklanjanje nedostataka.

