<p>Španjolska je poslije 98 dana i šest produljenja u nedjelju izašla iz izvanrednog stanja i ušla u „novu normalu“, ali zbog koronavirusa ta zemlja ostaje drukčije mjesto za život.</p><p>Nema više određenog vremena kada stanovnici smiju izlaziti na ulicu, a niti virtualnih granica među 17 autonomnih pokrajina, a nanovo su dopuštena putovanja diljem Španjolske te također izvan nje.</p><p>No „nova normala“ uključuje i restriktivne mjere pa je nošenje zaštitnih maski obvezno kao i držanje fizičkog razmaka od drugih osoba na ulici, u trgovinama i ugostiteljskim objektima.</p><p>Svaka autonomna pokrajina sada određuje svoj put prema izlasku iz najteže krize u kojoj se našla Španjolska u zadnjih 80 godina, još od građanskog rata.</p><p>Pokrajine poput Madrida, Katalonije, Andaluzije ili Baskije od danas samostalno donose mjere za svoje stanovnike.</p><p>Izvanredno stanje bilo je proglašeno 14. ožujka nakon čega je 47 milijuna stanovnika bilo zatvoreno u svojim stanovima i kućama kako bi se suzbila infekcija. Virus je vjerojatno stigao sa sjevera Italije s kojim je Španjolska povezana brojnim letovima i putnicima.</p><p>Prestanak izvanrednog stanja ne znači da je Španjolska završila svoju borbu protiv još nedovoljno istraženog virusa, nego će je sada provoditi u drugačijem scenariju u kojem pokušava oporaviti posrnulo gospodarstvo.</p><p>Središnja vlada, odnosno nacionalna policija, više neće imati ovlasti kontrolirati kretanje stanovništva i okupljanja već će to pravo imati regionalne vlade sukladno situaciji u svojim pokrajinama.</p><h2>Oprezni turizam</h2><p>Higijenske mjere ostaju iste no olabavljen je režim kretanja, putovanja, okupljanja i drugih aktivnosti poput bavljenja sportom.</p><p>Vlasti Madrida, jednog od najpogođenijih dijelova zemlje, dopustit će primjerice korištenje 60 posto kapaciteta u ugostiteljskim objektima i komercijalnim objektima do 6. srpnja, nakon čega će biti povećan na 75 posto. Diskoteke ostaju zatvorene do daljnjeg. Bazeni i teretane nanovo su otvoreni, ali s ograničenim brojem posjetitelja te predbilježbama tjedan dana prije dolaska.</p><p>U Kataloniji će vlasti također zadržati ograničenje kapaciteta na mjestima javnog okupljanja te pozivaju stanovnike na vlastito odgovorno ponašanje i oprez.</p><p>Na Balearskim otocima poput Ibize i Mallorce svaka osoba će na pješčanim plažama imati svoja četiri metra kvadratna kako bi bila udaljena od ostalih kupača, te će biti zabranjeno okupljanje više od 30 osoba.</p><p>Španjolska je u nedjelju ponovo otvorila granice za turiste iz Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške, Švicarske, Islanda i Lihtenštajna.</p><p>Po ulasku u zemlju nije obvezatna dvotjedna samoizolacija, ali putnicima se mjeri temperatura te moraju ostaviti osobne podatke kako bi ih se moglo locirati i kontaktirati u slučaju potrebe.</p><p>Središnja vlada, međutim, upozorava da je moguće novo izbijanje virusa te poziva goste i lokalno stanovništvo na odgovorno ponašanje.</p><p>Dosad je u Španjolskoj od koronavirusa oboljelo 245.938 stanovnika od kojih je ozdravilo 150.376. Preminulo je 28.322 osoba.</p>