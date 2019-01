Izvanredni otkaz trudnici za inspekciju rada nije sporan?!

Ravnateljica Centra za posebno skrbništvo Nela Bodrožić-Selak je početkom listopada prošle godine trudnoj zaposlenici dala otkaz, koji je naknadno, nakon reakcije javnosti i Ministarstva demografije, povučen.

Nalaz Inspektorata rada o slučaju bit će ključni dokaz na sjednici Upravnog vijeća Centra. Na njoj će zatražiti očitovanje ravnateljice i razmotriti njezinu odgovornost, no sjednica zakazana za siječanj je otkazana, kao i par prijašnjih.

Viša inspektorica koja je provela nadzor razgovarala je samo s ravnateljicom Centra. Sa zaposlenicom koja je dobila otkaz i s ostalim zaposlenicima nije razgovarala, no iz Ministarstva su za Jutarnji potvrdili da je to "uobičajena praksa". No, čini se kako je sam nalaz prepun nelogičnosti.

U njemu stoji da je ravnateljica "zbog osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa" dala otkaz zaposlenici 4. listopada, da je zaposlenica dan kasnije dostavila potvrdu da je trudna, a 10. listopada je ravnateljica povukla otkaz zbog Zakona o radu koji zabranjuje otkaz trudnici.

Izjave zaposlenika koji su ih napisali na zahtjev ravnateljice, kao i materijalni dokazi, upućuju na upitnost takvog tijeka.

Naime, Centar za posebno skrbništvo mali je kolektiv u kojem se itekako dobro znalo da je zaposlenica trudna te je, kad je dobila otkaz, već imala i vidljivi trbuščić. Nadalje, mailom je službeno obavijestila ravnateljicu o trudnoći 5. listopada u 8.34 sata, u 11 sati je donijela potvrdu ginekologa, o čemu postoji službena bilješka, a ravnateljica joj je ipak u 13.19 sati poštom poslala otkaz. Ravnateljica pak tvrdi da je mail poruku primila znatno kasnije “zbog greške na serveru”, koje se ostali zaposlenici ne mogu sjetiti, piše Jutarnji list.

Također, u inspekcijskom nalazu stoji da je odluka o povlačenju otkaza donesena 10. listopada, prije reakcije javnosti i Ministarstva demografije. No, zašto je onda ta ista odluka zaposlenici poslana tek 19. listopada?

- Odluka je stavljena u otpremu, no zbog bolesti administratora prijem i otprema pošte u cijelom uredu je kasnila danima, a treba napomenuti da ravnatelj ne vrši prijem i otpremu pošte već je za isto zadužen administrator - tvrdi ravnateljica. No, Knjiga pošte koja se vodi u Centru jasno pokazuje da se pošta svih tih dana normalno otpremala. Obavijest o povlačenju otkaza pak nije poslana preko Knjige pošte, već izravno, i to u 20.44 sata, daleko nakon završetka radnog vremena Centra.

- Sve je to lako provjerljivo i dokazivo. Da je netko htio provjeriti, lako bi saznao da je ravnateljica znala da je zaposlenica trudna, da joj je, unatoč tome, odlučila dati izvanredni otkaz, da ga je povukla tek nakon pritiska, što otvara sumnju da je antedatirala dokumente - rekli su sugovornici Jutarnjeg.

Na dan kad je došlo do sukoba, zaposlenica je objašnjavala da nije reorganizirala ormar upravo zato jer se ne može penjati po ormarima i dizati teške spise zbog stanja u kojem se nalazi te da joj je sljedećeg dana dostavila doznake kako bi otvorila bolovanje zbog čuvanja trudnoće. Zbog toga što nije presložila ormar je trudna zaposlenica privremeno i dobila otkaz.

