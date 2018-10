Naletio na dječaka pa se derao: 'Pa zašto ste išli preko ceste?!'

U Istarskoj ulici u Osijeku, točno ispred zgrade Studentskog centra, oko 13 sati automobil je naletio na srednjoškolca i ozlijedio ga. Hitna pomoć odvezla je ozlijeđenog dečka, a vozač je sačekao policiju. U tijeku je obrada dječakovih ozljeda u bolnici i očevid.

- Dječak je prelazio cestu na označenom pješačkom prijelazu kada je na njega u punoj brzini naletio automobil osječkih oznaka u kojemu su bili vozač i suvozačica - kazala nam je djevojka koja je svjedočila nesreći.

Foto: čitatelj 24sata

Dodala je da je dječak prelazio cestu u grupi sa još desetak dječaka.

'Dječak je glavom razbio vjetrobransko staklo i ostao ležati na cesti'

- Vjerojatno su išli iz škole jer tu je odmah pored pješačkog srednja elektrometalska škola. On je krenuo prvi na prijelaz vjerojatno računajući da će automobil koji je nailazio stati no, nije stao. Auto je udario dečka koji je udario glavom u vjetrobransko staklo i razbio ga, a onda je pao na tlo. Nije bilo krvi, on je bio pri sebi, ali smušen, ostao je ležati, ljudi su priskočili i okrenuli ga na bok, a vozač automobila je izašao i počeo se živčano derati na dečke i govoriti im zašto su krenuli preko ceste kad su vidjeli da on ide autom. Svi smo ga gledali u čudu jer dečki su bili na prijelazu za pješake, a on je vozio prebrzo za ovu ulicu koja je puna srednjoškolaca i studenata - kaže djevojka.