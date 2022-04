Naoružani Janez sjedio na crpki i vikao 'F**k the police'. Onda je zapucao, došli su specijalci...

"Fuck the police", odgovorio je Slovenac Janez A. (44) na pitanje policijske službenice zašto sjedi uz more uz zatvorenu benzinsku postaju u gluho doba noći. Svoj agresivni odgovor Slovenac izvan kontrole podebljao je pucnjavom iz lovačke puške, a to je bio tek uvod u skoro devetosatnu dramu koja se odigrala u noći na petak u zadarskoj luci Gaženica.