Napad na špijuna: Dokaže li se uloga Rusije, odgovorit ćemo Naravno ukoliko vlada bude trebala nešto poduzeti to će i učiniti. To ćemo učiniti na pravi način, u pravo vrijeme i na temelju najboljih dokaza, rekla je May o napadu na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala