Napad na Trumpa komentirali Biden, Obama, Clinton, Bush, Orban. Oglasio se i Plenković

Nižu se reakcije na pucnjavu u kojoj je Donald Trump lakše ozlijeđen.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je obaviješten o pucnjavi te da je zahvalan što je Trump na sigurnom i da se dobro oporavlja.

- Molim se za njega i njegovu obitelj i za sve one koji su bili na skupu, dok čekamo daljnje informacije. Jill i ja smo zahvalni obavještajnoj službi što su ga odveli na sigurno. Ovakvoj vrsti nasilja nije mjesto u Americi. Moramo se ujediniti kao jedna nacija da ga osudimo - kazao je Biden.

Naknadno se obratio javnosti i poručio da je pokušao doći do bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je sa svojim liječnicima.

- Navodno mu je dobro – planiram uskoro razgovarati s njim, nadam se, kad se vratim na telefon. U Americi nema mjesta ovakvom nasilju. To je bolesno, to je bolesno. To je jedan od razloga zašto moramo ujediniti ovu zemlju – ne možemo dopustiti da se ovo događa, ne možemo biti ovakvi, ne možemo to oprostiti - poručio je Biden.

U.S. Vice President visits Singapore | Foto: EVELYN HOCKSTEIN

I potpredsjednica Kamala Harris osudila je kako je navela "bezuman napad" te poručila da joj je drago što je Trump dobro.

- Svi moramo osuditi ovaj gnjusni čin i dati svoj doprinos kako bismo osigurali da ne dovede do novog nasilja - poručila je Harris.

Čelnik republikanske većine u Senatu Chuck Schumer izjavio je kako je "užasnut onim što se dogodilo na skupu u Pennsylvaniji".

- Laknulo mi je što je bivši predsjednik Trump na sigurnom. Političkom nasilju nema mjesta u našoj zemlji - kazao je Chuck Schumer.

Trump će biti republikanski predsjednički kandidat na izborima u studenome.

Čelnik demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries rekao je da su njegove misli s Donaldom Trumpom.

- Amerika je demokracija. Političko nasilje bilo koje vrste nikada nije prihvatljivo - navodi.

Oglasio se Bush

Bivši predsjednik George W. Bush naglasio je kako je zahvalan što je bivši predsjednik Donald Trump na sigurnom nakon "kukavičkog napada".

Oglasio se i bivši predsjednik Barack Obama koji je u izjavi na X-u kazao da mu je laknulo što je Trump samo lakše ozlijeđen.

- U našoj demokraciji nema mjesta političkom nasilju. Iako još ne znamo točno što se dogodilo, svi bismo trebali osjetiti olakšanje jer bivši predsjednik Trump nije ozbiljno ozlijeđen i iskoristiti ovaj trenutak da se ponovno obvežemo na uljudnost i poštovanje u našoj politici. Michelle i ja mu želimo brz oporavak - poručio je.

Nižu se reakcije pa je tako napad komentirao još jedan bivši američki predsjednik Bill Clinton.

- Nasilju nema mjesta u Americi, posebno u našem političkom procesu. Hillary i ja smo zahvalni što je predsjednik Trump na sigurnom i zahvalni na brzoj akciji američke tajne službe - poručili su Bill i Hillary Clinton.

Bill Clinton's visit in Prague, Czech Republic - 13 Mar 2024 | Foto: Profimedia

Milijarder i tehnološki investitor Elon Musk objavio je da podržava bivšeg predsjednika Donalda Trumpa nakon subotnjeg incidenta u Butleru i poželio mu je brz oporavak.

Prvi međunarodni izrazi podrške Trumpu stigli su od izraelskog premijera Benjamina Netanyahua te mađarskog Viktora Orbana.

Netanyahu je izjavio kako ga je pucnjava šokirala, dok je Orban, koji se ovog tjedna susreo s Trumpom tijekom posjeta SAD-u na summitu NATO-a, rekao da su njegove molitve s bivšim predsjednikom "u ovim mračnim satima".

Glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonija Guterresa osudio je pucnjavu i nazvao je "činom političkog nasilja".

Hrvatski premijer Andrej Plenković također je osudio pokušaj atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, ustvrdivši da je političko nasilje najveća opasnost za demokraciju.

- Najoštrije osuđujem napad na bivšeg predsjednika Trumpa i želim mu brz oporavak. Političko nasilje je neprihvatljivo i najveća je opasnost za demokraciju - objavio je Plenković na X-u.