NAPAD NOŽEM Učenik izbo učenika u Zagrebu: 'Škola ima zaštitare. No, nismo zadovoljni'

Samo pet dana nakon početka nove školske godine, u jednoj školi dogodio se zabrinjavajući incident u kojem je učenik prvog razreda ozlijedio drugog učenika i školsku spremačicu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta promptno je reagiralo slanjem kriznog tima, a na mjesto događaja stigao je i Momir Karin, ravnatelj Uprave u Ministarstvu, koji je iznio prve informacije o slučaju.

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​- Pa evo, jutros je jedan incident u kojem je jedan učenik ozlijeđen i spremačica od strane drugog učenika. Najprije želim ozlijeđenima dobro ozdravljenje i da se ovaj učenik koji je ozlijeđen što prije oporavi - izjavio je Karin na početku obraćanja.

Ministarstvo je odmah po saznanju o incidentu aktiviralo krizni tim koji je već započeo s radom u školi. Njihova prva zadaća bila je razgovor s nastavnicima kako bi se utvrdio hodogram daljnjeg postupanja.

​- Krizni tim je već tu, razgovarao je s nastavnicima i sada će odrediti hodogram rada za učenike, nastavnike i roditelje - pojasnio je Karin te dodao kako će tim biti na raspolaganju svima kojima je potrebna pomoć i tijekom vikenda kako bi se pripremili za nastavak nastave idućeg tjedna.

Policija je na terenu i provodi očevid te rekonstrukciju događaja kako bi se utvrdile sve okolnosti. Iz Ministarstva su naglasili kako ne mogu iznositi detalje dok policijsko izvješće ne bude gotovo.

​- Ne možemo davati izjave vezano za sve ovo i zato što je policija rekla da i oni vrše izvide i dat će službene informacije, tako da i mi nemamo točnu informaciju - rekao je Karin.

Na novinarsko pitanje o osiguranju u školi, Karin je potvrdio da škola ima dva djelatnika za sigurnost koji su u vrijeme incidenta bili na svojim radnim mjestima. Unatoč tome, incident se dogodio, što otvara pitanje učinkovitosti postojećih mjera. Iako su ravnatelji, prema njegovim riječima, izrazili zadovoljstvo radom osiguranja, najavio je da će se sve detaljno preispitati.

​- Pa mi ne možemo reći da smo zadovoljni. Ravnatelji su kazali da su zadovoljni s radom operativnih djelatnika, ali incident se dogodio. Nažalost, to je tako - kazao je.

Nakon što policija dovrši svoj dio posla, preispitat će se način postupanja zaštitara, njihova edukacija i ovlasti koje imaju.

​- Sve što bude trebalo bit će ispitano nakon što policija dovrši svoje - poručio je Karin.

Posebno je zabrinjavajuće što su u incident uključeni učenici prvog razreda, koji su u školske klupe sjeli prije samo pet dana. Prema riječima ravnatelja Uprave, stručne službe škole nisu imale nikakvih prethodnih saznanja koja bi ukazivala na moguće probleme.

​- Nastava je počela prije pet dana, tako da nisu... U razgovoru sa stručnim službama školom nije se moglo nešto takvo predvidjeti - istaknuo je Karin, dodajući kako je teško reći hoće li se uvoditi neke nove, dodatne mjere sigurnosti, ali da će se sustav svakako poboljšavati.