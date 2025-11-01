Obavijesti

UŽAS!

Više osoba izbodeno u vlaku u Engleskoj: Policija uhitila dvoje ljudi, više ozlijeđenih u bolnici

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: x

Krvavi napad u vlaku kroz Cambridgeshire! Dvije uhićene osobe, više putnika izbodeno, promet blokiran, a istraga u tijeku...

Britanska policija uhitila je dvije osobe nakon što je u četvrtak navečer više putnika izbodeno u vlaku koji je putovao kroz Cambridgeshire, javlja BBC. Oko 19:39 sati na broj hitnih službi stigle su dojave o napadu nožem u vlaku London North Eastern Railway (LNER). Na teren su odmah upućeni naoružani policajci, koji su intervenirali kada je vlak zaustavljen u Huntingdonu.

Prema navodima policije, više osoba zadobilo je ozljede od uboda nožem te su prevezene u bolnicu. Stanje žrtava zasad nije poznato.
Cesta A1307, koja vodi prema središtu grada, zatvorena je dok istraga traje, potvrdila je Cambridgeshire Constabulary. Policija je objavila kako je situacija još uvijek “u tijeku” i da će dodatne informacije biti objavljene naknadno.

Tvrtka LNER priopćila je da su zbog policijske intervencije sve željezničke linije kroz Huntingdon blokirane te upozorila putnike da očekuju velike poremećaje u prometu do kraja dana.

POKUŠAJ TEŠKOG UBOJSTVA Detalji užasa u Zagrebu: Tupim predmetom muškarac (87) teško ozlijedio članicu obitelji
Detalji užasa u Zagrebu: Tupim predmetom muškarac (87) teško ozlijedio članicu obitelji

„Zbog djelovanja hitnih službi svi vlakovi kroz postaju Huntingdon trenutačno su zaustavljeni. Molimo putnike da prije putovanja provjere stanje linija“, stoji u priopćenju LNER-a.

Napad je utjecao i na više drugih željezničkih ruta, uključujući linije prema Hull, Lincoln, Doncaster, Leeds, Bradford Forster Square i Harrogate, kao i Thameslink vlakove između Horshama, King’s Crossa i Peterborougha.

Lokalna vijećnica Alex Bulat izrazila je zabrinutost i sućut obiteljima žrtava: „Zaista zabrinjavajuće. Moje misli su s ozlijeđenima i njihovim obiteljima“, objavila je na Facebooku.

Istraga o napadu je u tijeku, a britanska transportna policija pozvala je svjedoke da se jave s korisnim informacijama.

