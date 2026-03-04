Napad u Hormuškom tjesnacu: Pogođen britanski teretni brod

Britanski kontejnerski brod pogođen je u srijedu 'nepoznatim projektilom' dok je plovio Hormuškim tjesnacem, ključnim svjetskim plovnim putem za prijevoz nafte. Incident, koji je rezultirao požarom na brodu i evakuacijom posade, dogodio se u jeku eskalacije sukoba između Irana te SAD-a i Izraela, dodatno podižući napetosti u regiji.

Vatra u strojnici nakon udara

Prema izvješću britanske agencije za pomorsku sigurnost (UKMTO), brod se nalazio otprilike dvije nautičke milje sjeverno od obale Omana kada ga je projektil pogodio tik iznad vodene linije.

Udarac je izazvao požar u strojnici, zbog čega je posada bila primorana napustiti brod. Srećom, svi članovi posade su na sigurnom i nitko nije ozlijeđen. Ovo je bio četvrti zabilježeni napad u regionalnim vodama unutar samo 24 sata, a vlasti provode istragu kako bi utvrdile sve okolnosti.

Iran prijeti potpunom blokadom

Napad se događa u kontekstu iranske odmazde za američko-izraelske napade u kojima je navodno ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei. Iranska revolucionarna garda (IRGC) proglasila je Hormuški tjesnac zatvorenim za komercijalni promet, zaprijetivši da će napasti svaki brod koji pokuša proći.

Iako tjesnac nije formalno blokiran, većina brodarskih kompanija obustavila je plovidbu, a osiguravajuće kuće povukle su pokriće za ratni rizik, što je praktički zaustavilo promet. Zbog opasnosti je više od 150 tankera usidreno u zaljevskim vodama.

Cijene nafte snažno rastu

Gotovo potpuna obustava prometa kroz tjesnac, kojim prolazi oko 20 posto svjetske nafte, već je izazvala snažan skok cijena energenata. Cijena sirove nafte Brent porasla je na gotovo 84 dolara po barelu, a analitičari upozoravaju da bi produžena kriza mogla gurnuti cijenu i iznad sto dolara. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi američka mornarica mogla početi pratiti naftne tankere kako bi osigurala prolaz, dok je Velika Britanija najavila slanje ratnog broda HMS Dragon u regiju.