Diktatori počinju ratove, žive od ratova, opstaju na ratovima i drže svijet kao taoce tih ratova

Donald Trump i članovi njegove administracije spotiču se jedni o druge u grčevitim nastojanjima da pronađu razloge, opravdanja i ciljeve napada na Iran.

Bilo je tu svega: od uništavanja nuklearnih kapaciteta Irana, preko rušenja režima, do preventivnih udara, pa čak i do solidarnog spašavanja Izraela od iranske prijetnje, a u kombinaciju je nedavno ušla i biblijska komponenta obračuna s islamskom teokracijom na Bliskom istoku. Neki govore o ratu, neki govore o specijalnoj vojnoj operaciji.

Dok Donald Trump na konferenciji za novinare govori o boji svojih zavjesa.

Amerika i Izrael nemaju ni jasan cilj, ni opravdanje, ni izlaznu strategiju.

Jer rat je postao samom sebi svrha.

Izazivanje kaosa

Ratovi su postali sredstvo održavanja diktatora na vlasti, skretanja pozornosti, izazivanja kaosa. Nacionalni interesi su u drugom planu, ako uopće postoje, dok su u prvom planu politički, financijski ili osobni interesi lidera, autokrata, diktatora.

To je novo svjetsko ratovanje.

Vladimir Putin, od kojeg je sve krenulo, nabacivao se proteklih godina raznim izgovorima za agresiju na Ukrajinu. Od tobožnje denacifikacije, preko egzistencijalne reakcije na provokaciju NATO saveza i Europske unije, do poništavanja prava ukrajinske nacije na postojanje i njihovu prirodnu pripadnost Majčici Rusiji.

No rat je bio i još uvijek jest sredstvo održanja na vlasti, eliminiranja protivnika, discipliniranja građana, utišavanja nezadovoljnika. Ako rat stane, Putin je u problemu.

Bibijevi ratovi

Benjamin Netanyahu tumara od jednog do drugog ratnog žarišta, sijući iza sebe genocidne zločine, kako bi obuzdao oporbu, mobilizirao podršku izraelskih građana i odgodio odlazak u zatvor. Čim rat stane, Netanyahu pada.

Rat je doslovna slamka spasa Donalda Trumpa. Od Venezuele, preko Grenlanda do Irana, preko čak osam bombardiranih država u godinu dana, ratne akcije pomažu mu u skretanju pažnje s Epsteinovih dokumenata, u utišavanju opozicije, discipliniranju vlastitih sljedbenika i parazitiranju na lažnom patriotizmu.

Bez ratova, ovaj dobitnik FAFA nagrade za mir, suočit će se s domaćim demonima.

Pomaže i Iranu

A ne zaboravimo, ratovi, zajedno s ovim američko-izraelskim napadima, pomažu čak i ovakvom dekapitiranom iranskom režimu koji je obilato sudjelovao u agresij na Ukrajinu da pretvori domaće nezadovoljstvo i prodemokratske demonstracije u homogeniziranje nacije na sprovodima ubijenih djevojčica, kao i na jačanje propagande o "američkom i židovskom sotoni".

Kad bombe padaju po glavama, diktatori računaju na solidariziranje nacije. To je isto pokušavao Slobodan Milošević prilikom bombardiranja Srbije 1999. godine.

"Jedini način da zaustavimo ovo ludilo je svrgavanje režima", izjavio je jutros izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren na N1 televiziji. Mislio je na iranski režim, ali isto bi vrijedilo i za Netanyahuov, Trumpov i Putinov režim.

Oni su započeli ove ratove, bez njih ti ratovi završavaju.

To su diktatorski, zločinački ratovi koji ne pomažu nikome i ne donose dobro građanima niti jedne države, a kamoli svijetu.

Građani taoci

Iranski građani dvostruke su žrtve: svog represivnog režima, kao i zločinačkih udara Izraela i Amerike. Amerika je talac Trumpove zločinačke kamarile koja izazivanjem ratnih kriza ostvaruje zaradu na burzi ili u direktnim pogodbama, dok je Izrael u rukama Netanyahua i njegove koalicije koja širi teror u regiji i u ratnim operacijama traži opravdanje za održavanjem na vlasti.

A rušenje međunarodnog prava otvara prostor Kini, Sjevernoj Koreji, Talibanima i drugim potencijalnim agresorima da se upuste u ratne pohode, eliminaciju državnika i predstavnika režima, jednostranu agresiju, te da pritom pronađu sva moguća opravdanja.

Ratovi počinju s diktatorima, koriste diktatorima, ovise o diktatorima i završavaju kad diktatorima tako bude odgovaralo.

Oni kreiraju kaos i preživljavaju od kaosa.