NAPAD Ukrajinski dronovi su pogodili luku i naftni terminal

Guverner Sankt Peterburga Aleksander Beglov izjavio je da je grad s oko šest milijuna stanovnika bio meta velikog napada dronovima, pri čemu je pogođen gradski naftni terminal. Dodao je da nema poginulih ni ozlijeđenih te da su posljedice napada sanirane. Guverner Lenjingradske oblasti Aleksander Drozdenko rekao je da su dronovi pogodili luku Visotsk, oko 170 kilometara sjeverozapadno od Sankt Peterburga, na obali Finskog zaljeva. Luka služi za pretovar nafte, žitarica, ugljena i ukapljenog prirodnog plina.

Prema njegovim riječima, iznad Lenjingradske oblasti tijekom noći oborena su 72 drona. Ukrajina je ove godine pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, što je u pojedinim dijelovima Rusije izazvalo nestašice goriva. Sankt Peterburg, koji se nalazi oko 900 kilometara od teritorija pod ukrajinskom kontrolom, povremeno je meta ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Među dosadašnjim ciljevima bili su gradski naftni terminal i usidreni ratni brod tijekom održavanja međunarodnog gospodarskog foruma u lipnju.

Južnije od Sankt Peterburga, guverner Pskovske oblasti izvijestio je da je tijekom noći oboreno više od 30 dronova. Prijavljena je manja materijalna šteta i nekoliko ozlijeđenih, uključujući i u tvornici u gradu Velikije Luki.