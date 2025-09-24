Napadač propucao troje ljudi u uredima Trumpove omiljene službe u Dallasu! 'U bolnici su...'

Najmanje tri osobe su ozlijeđene u pucnjavi u uredu Američke službe za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE) u Dallasu u jutarnjim satima srijede, javlja CNN.

- Preliminarne informacije ukazuju na mogućeg snajperista. Imamo tri osobe koje su pogođene u ovom trenutku. Nismo sigurni u kakvom su stanju. Prebačene su u bolnicu - kaže Todd Lyons iz ICE-a.

Osumnjičeni za napad ubrzo nakon pucnjave počinio je samoubojstvo.

Ne zna se jesu li propucani djelatnici ICE-a ili ljudi koji su se tu zatekli... CNN neslužbeno doznaje kako su dvoje od troje propucanih pritvorenici.

Što je ICE?

ICE je od Trumpova povratka na vlast postao njegov ključni saveznik u provedbi politika deportacije i zaštite granica. Često ih hvali u govorima, kaže kako brane Ameriku i uvode red. Cilj im je postići milijun deportacija nezakonitih migranata godišnje...

BBC je nedavno pisao kako se ICE nada da će uskoro imati 10.000 novih djelatnika. "Amerika vas treba", "Branite domovinu", "Domovina vas zove"... Stoji na plakatima s kojima vrbuju ljude.

Nude bonuse za zapošljavanje u visini do 50.000 dolara, žele odvjetnike, kriminaliste, službenike za deportaciju...

- Ovo je ključni moment za budućnost naše nacije - kaže o procvatu ICE-a Trumpova ministrica domovinske sigurnosti, Kristi Noem.