Obavijesti

News

Komentari 5
KORISTIO JE SNAJPER?

Napadač propucao troje ljudi u uredima Trumpove omiljene službe u Dallasu! 'U bolnici su...'

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Napadač propucao troje ljudi u uredima Trumpove omiljene službe u Dallasu! 'U bolnici su...'

Preliminarne informacije ukazuju na mogućeg snajperista. Imamo tri osobe koje su pogođene u ovom trenutku, poručuju iz ICE-a...

Najmanje tri osobe su ozlijeđene u pucnjavi u uredu Američke službe za imigraciju i carinsku kontrolu (ICE) u Dallasu u jutarnjim satima srijede, javlja CNN.

- Preliminarne informacije ukazuju na mogućeg snajperista. Imamo tri osobe koje su pogođene u ovom trenutku. Nismo sigurni u kakvom su stanju. Prebačene su u bolnicu - kaže Todd Lyons iz ICE-a.

Osumnjičeni za napad ubrzo nakon pucnjave počinio je samoubojstvo.

Ne zna se jesu li propucani djelatnici ICE-a ili ljudi koji su se tu zatekli... CNN neslužbeno doznaje kako su dvoje od troje propucanih pritvorenici.

Što je ICE?

ICE je od Trumpova povratka na vlast postao njegov ključni saveznik u provedbi politika deportacije i zaštite granica. Često ih hvali u govorima, kaže kako brane Ameriku i uvode red. Cilj im je postići milijun deportacija nezakonitih migranata godišnje...

BBC je nedavno pisao kako se ICE nada da će uskoro imati 10.000 novih djelatnika. "Amerika vas treba", "Branite domovinu", "Domovina vas zove"... Stoji na plakatima s kojima vrbuju ljude.

Nude bonuse za zapošljavanje u visini do 50.000 dolara, žele odvjetnike, kriminaliste, službenike za deportaciju...

- Ovo je ključni moment za budućnost naše nacije - kaže o procvatu ICE-a Trumpova ministrica domovinske sigurnosti, Kristi Noem.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025