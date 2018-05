Napadač s Trešnjevke pucao je na auto, mislio je da ga prati

Nikola Car (42), koji je u petak u poslijepodnevnim satima ispred kafića 'Valentino' na Trešnjevci, hicem iz pištolja teško ranio 32-godišnjaka s kojim je bio u svađi, pritvoren je u Remetincu.

Istražna sutkinja zagrebačkoga Županijskoga suda odredila mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, piše Jutarnji list.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Protiv Cara se do sada već vodilo nekoliko kaznenih postupaka, a u jednome je bio optužen za pokušaj ubojstva.

Riječ je o događaju otprije desetak godina kada je Car zapucao na vozilo za koje je sumnjao da ga prati, no radilo se o posve slučajnom sudioniku u prometu, koji, na sreću, nije prilikom pucnjave bio ozlijeđen.

Međutim, tijekom suđenja utvrđeno je da Car nije pucao s namjerom da ubije te je na kraju osuđen za tzv. dovođenje u opasnost općeopasnom radnjom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

'Bio je kao tempirana bomba'

- Muškarac (42) koji je pucao bio je kao tempirana bomba. U četvrtak je iz nepoznatog razloga pljunuo na jednu djevojku. Ona je u pomoć pozvala dečka (32) koji ga je prebio. Očito se želio osvetiti pa ga je u petak upucao - ispričao nam je to jedan od poznanika naoružanog muškarca iz obračuna sa zagrebačke Trešnjevke koji je zbog straha želio ostati anoniman.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pucnjava na zagrebačkoj Trešnjevci: "Čuo se strašan vrisak" Pucnjava na zagrebačkoj Trešnjevci: "Čuo se strašan vrisak" Više na http://bit.ly/2r53MeY Reporterka: Ivana Kovačić Objavljuje 24sata u 27. travnja 2018

Napadač se u petak oko 12.50 sati dovezao motociklom do kafića Valentino u Nehajskoj ulici. Nije imao kacigu niti je bio maskiran, a ispod majice skrivao je pištolj. Mirno je došetao do stola na terasi za kojim su sjedili muškarac i žena s kojima se posvađao i potukao u četvrtak.

- Ispalio je u njega jedan metak i odmah je nastala panika. Žena kraj njega je vrisnula, a on je pao na tlo. Do njega su odmah dotrčali ljudi koji su bili blizu, a pucač se vratio do motora i odjurio u smjeru Ozaljske ulice - ispričala nam je jedna od svjedokinja krvavog obračuna.

Uspjeli su pridići teško ranjenog muškarca te su mu pomogli da dođe do Policijske postaje Trešnjevka, koja je udaljena 100 metara od kafića. U njoj je dočekao Hitnu pomoć, koja ga je prevezla do KBC-a Sestre milosrdnice. Ondje su ga operirali te su ga zadržali na liječenju i oporavku.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako neslužbeno doznajemo, zadobio je prostrjelnu ranu u trbuh te mu je odstranjen bubreg i dio gušterače. Prebacili su ga na intenzivnu i stabilno je.

Kako neslužbeno doznajemo, napadač se malo poslije napada sam predao policajcima. Navodno je sakrio pištolj iz kojeg je pucao pa je s policajcima morao ići na pretres svog stana i poslovnog prostora u Nehajskoj ulici.

- Možemo samo pretpostaviti da je on i dan uoči napada bio naoružan. Pošto je dobio batina, tako krvav je išao tražiti muškarca koji ga je prebio. U ruci je imao nekakav pendrek te je napravio jedno 20 krugova motorom po Trešnjevci. Zbog svega je u četvrtak intervenirala i policija, pa smo mislili da su uhitili tog čovjeka koji ga je prebio. No on je bio na slobodi pa ga je upucao - ispričali nam sugovornici, koji su upućeni u njihove odnose.

Dodali su kako pucaču s kratkim fitiljem ovo nije prvi incident. Nedavno je ‘poludio’ na stariju gospođu koja je sa psom prolazila kraj lokala kojeg uređuje. Njen pas navodno je urinirao kraj lokala, a na kraju je sve završilo prijavom na policiji.