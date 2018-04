Metak u tijelo jer ga je prebio? 'Žena je vrisnula, a on je pao'

Muškarac koji je pucao bio je kao tempirana bomba. U četvrtak je iz nepoznatog razloga pljunuo na jednu djevojku. Ona je u pomoć pozvala dečka koji ga je prebio. Očito se želio osvetiti pa ga je u petak upucao.

Ispričao nam je to danas jedan od poznanika naoružanog muškarca iz obračuna sa zagrebačke Trešnjevke koji je zbog straha želio ostati anoniman. Prema dosad poznatim informacijama, napadač se u petak oko 12.50 sati dovezao motociklom do kafića Valentino u Nehajskoj ulici. Nije imao kacigu niti je bio maskiran, a ispod majice skrivao je pištolj. Mirno je došetao do stola na terasi za kojim su sjedili muškarac i žena s kojima se posvađao i potukao u četvrtak.

- Ispalio je u njega jedan metak i odmah je nastala panika. Žena kraj njega je vrisnula, a on je pao na tlo. Do njega su odmah dotrčali ljudi koji su bili blizu, a pucač se vratio do motora i odjurio u smjeru Ozaljske ulice - ispričala nam je jedna od svjedokinja krvavog obračuna.

Uspjeli su pridići teško ranjenog muškarca te su mu pomogli da dođe do Policijske postaje Trešnjevka, koja je udaljena 100 metara od kafića. U njoj je dočekao Hitnu pomoć, koja ga je prevezla do KBC-a Sestre milosrdnice. Ondje su ga operirali te su ga zadržali na liječenju i oporavku.

Kako neslužbeno doznajemo, zadobio je prostrjelnu ranu u trbuh te mu je odstranjen bubreg i dio gušterače. Još uvijek je na intenzivnoj njezi, ali stabilno.

Kako neslužbeno doznajemo, naoružani muškarac se malo poslije napada sam predao policajcima. Navodno je sakrio pištolj iz kojeg je pucao pa je s policajcima morao ići na pretres svog stana i poslovnog prostora u Nehajskoj ulici. Što su sve ondje pronašli, danas nije bilo moguće doznati jer cjelokupna istraga i dalje traje. Nakon nje, pucača bi trebali optužiti za pokušaj ubojstva.

- Možemo samo pretpostaviti da je on i jučer bio naoružan. Pošto je dobio batina, tako krvav je išao tražiti muškarca koji ga je prebio. U ruci je imao nekakav pendrek te je napravio jedno 20 krugova motorom po Trešnjevci. Zbog svega je u četvrtak intervenirala i policija, pa smo mislili da su uhitili tog čovjeka koji ga je prebio. No on je bio na slobodi pa ga je upucao - ispričali nam sugovornici, koji su upućeni u njihove odnose.

Dodali su kako pucaču s kratkim fitiljem ovo nije prvi incident. Nedavno je ‘poludio’ na stariju gospođu koja je sa psom prolazila kraj lokala kojeg uređuje. Njen pas navodno je urinirao kraj lokala, a na kraju je sve završilo prijavom na policiji.