'Sišao je s motora, došetao do čovjeka u kafiću i upucao ga!'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pucnjava na zagrebačkoj Trešnjevci: "Čuo se strašan vrisak" Reporter:Ivana Kovačić Posted by 24sata on Friday, 27 April 2018

Na zagrebačkoj Trešnjevci u kafiću preko puta parka Stara Trešnjevka i stotinjak metara od policijske postaje u Nehajskoj nešto prije 13 sati čula se pucnjava.

- U 12.50 sati u sedmu policijsku postaju u Zagrebu došao je muškarac koji je ranjen vatrenim oružjem, prevezli ga u bolnicu, a istraga je u tijeku - potvrdila je policija.

Neslužbeno doznajemo da je ranjeni muškarac u kritičnom stanju, nalazi se u Vinogradskoj bolnici, a napadač se sam predao policiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199552 / ]

'Upucao ga i onda se mirno odšetao do motora i odvezao'

- Muškarac je došao motorom do kafića Valentino u Nehajskoj. Sišao je s njega, izvadio pištolj koji mu je bio skriven ispod majice i upucao drugog muškarca koji je s nekom djevojkom sjedio na terasi. Nastala je opća panika, muškarac je pao na pod i svi su dotrčali do njega. Napadač se mirno vratio do motora i pobjegao prema Ozaljskoj - rekla nam je jedna od svjedokinja pucnjave.

Dotrčali su policajci iz obližnje postaje te su ranjenog muškarca odveli do postaje skupa sa ženom. Po njega je došla Hitna pomoć te ga je odvezla u bolnicu.

Trgovkinje: Odjednom smo samo čule vrisak

Trgovkinje iz susjednog lokala kažu kako su čule vrisak, a konobar iz kafića tvrdi da u njemu nikad nije bilo nikakvih problema.

Prema opisu kojeg smo dobili od svjedoka, napadač je muškarac visine oko 180 centimetara, srednje tjelesne građe, kratko ošišan i obrijan. Imao je crno-sivu majicu, na leđima je nosio ruksak te je vozio crni veći motor.