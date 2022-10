Napadnuti dječak (15): 'Osjetio sam snažan udarac i izgubio sam svijest, ali bol nije nestala'

Oko mi je sada bolje, ali me vilica i dalje boli, kaže nam maloljetni dječak (15) kojeg je grupa navodno maloljetnika pretukla iz čista mira u subotu u 21,15 sati ispred Osnovne škole "Ivan Benković" u Dugom selu. On je s dvije prijateljice sjedio na klupi i pričao kada im je prišla grupa navodno maskiranih dječaka.

- Njima nije bilo bitno ništa, nisu imali nikakav motiv osim da nekoga pretuku iz zabave, a ovoga puta to sam bio ja. Sjećam se da je jedna prijateljica odmah otišla i nakon toga sam osjetio snažan udarac od kojeg sam se onesvijestio. Iako sam bio u nesvijesti osjetio sam bol od naknadnih udaraca – priča nam ovaj hrabar dječak koji smatra da se o nasilju ne smije šutjeti. U trenutku napada kaže da nigdje nije bilo nikoga da priskoči u pomoć.

- Jedino svjetlo koje je dopiralo do klupice bilo je ono od ulaza škole. Zato bih svim svojim vršnjacima savjetovao da ne ostaju dugo vani po mraku i da izbjegavaju osamljena i mračna mjesta jer nikada ne znate što će kome pasti na pamet – kaže nam dječak.

Ne zna tko ga je napao i pretukao no dodaje: "Javio mi se stari prijatelj porukom te napisao kako su njega i još jednog prijatelja ista grupa dječaka pretukli iz čista mira prije nekoliko mjeseci."

Otac ovog hrabrog srednjoškolca odmah je alarmirao sve nadležne službe.

- Evo upravo su nam liječnici s Rebra rekli kako mu je vilica ipak pukla na dva mjesta no vjeruju da će to uspjeti riješiti bez kirurškog zahvata. Mi već dva dana ne možemo doći k sebi. Javilo nam se puno ljudi, ali ne i roditelji nasilnika. Oni možda ni ne znaju da su to njihova djeca napravila iako mi je teško to vjerovati - kaže nam otac pretučenog dječaka.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo Nada Petković kaže nam da za konkretan slučaj doznala iz medija.

- Odmah sam zvala načelnicu policijske uprave gospođu Markotu koja mi je rekla da traje kriminalističko istraživanje. Ti izvidi su tajni. Tek po okončanju kriminalističkog istraživanja, Centar zaprima prijavu i može krenuti u postupak – kaže nam ravnateljica Petković. Naglasila je da rade sve kako bi ovakve slučajeve što je prije moguće riješili i spriječili neke potencijalne tragedije.

- Koliko smo ažurni najbolje govori slučaj koji smo zaprimili 3.10., a Centar je već narednog dana uputio pozive i na daljina postupanja roditelje i djecu, izvršio izvide u obiteljske prilike i slično. O konkretnim slučajevima ne mogu govoriti, ali želim naglasiti da svako takvo ponašanje i događaj treba prijaviti. Roditelji trebaju prvo obavijestiti razrednika i školu i tako se pokreće procedura. Bez prijave Centra ne može ništa – kaže ravnateljica koja u spomenutom centru radi 23 godine te je prije vođenja centra dugo radila kao psiholog za maloljetničku delinkvenciju.

I sama je majka pa smo je pitali strahuje li kao roditelj od ovakvih postupaka maloljetnih nasilnika.

- Naravno jer svi se zapitamo što bismo mi kao roditelji napravili u takvoj situaciji, što da djeca naprave i kako da se obrane. Nema univerzalnog rješenja ni recepta. Mislim da je otac dječaka koji je u ovom slučaju žrtva dobro postupio i treba uvijek slučaj prijaviti. Općenito bi djeca trebala izbjegavati mračna i osamljenija mjesta, a ako se nađu okruženi većinom koji nisu dobronamjerni trebaju pokušati galamom privući pažnju drugih ljudi. Lako je nama sada pričati, no to su situacije u kojima se teško snaći. Dobro je djecu podučavati i tehnikama samoobrane, ali najvažnije je procesuirati ovakve slučajeve što je na Općinskom državinom odvjetništvu koje zna takve slučajeve i odbaciti – rekla je.

Dodala je kako ne želi da Dugo Selo ispadne grad slučaj.

- Sada se stječe takav dojam no evo statistika kaže da smo u četiri osnovne škole koje pohađa oko 2900 djece u 2021. imali 19 prijava za vršnjačko nasilje, a 17 maloljetničkih kaznenih prijava od čega je bilo 8 krađa, 6 prometnih i tri droge. Ne bilježimo porast po ovom pitanu – zaključila je ravnateljica.

