Napadnuti novinar za 24sata: Izgubio sam puno krvi, 7 šavova imam. Napao me zbog tekstova

Mirza Dervišević, bh. novinar i urednik portala Times.ba iz Brčkog, sinoć je brutalno napadnut. Derviševića je oko 22 sata napao nepoznati muškarac s fantomkom i udarao bokserom, nakon čega je napad pobjegao automobilom bh. registracijskih oznaka.

Dervišević je zadobio teže tjelesne ozljede što su sinoć potvrdili i u Domu zdravlja Brčko gdje, kako kaže, "nije htio unatoč liječnikovoj molbi prespavati jer se ne osjeća sigurno".

Foto: Facebook

Motiv napada tekstovi o izboru novog gradonačelnika

"I vama, kao i policiji kažem isto - motiv napada je političke prirode. Napadnut sam zbog nekoliko tekstova koje sam napisao na portalu Times.ba, a koji se tiču izbora novog gradonačelnika", rekao je Dervišević za 24sata.

U tekstovima je, dodaje, problematizirao činjenicu što je bošnjački kandidat za gradonačelnika Brčko Distrikta Abdulah Iljazović, osuđeni narko diler i aktualni zastupnik Stranke za BiH u Skupštini Brčko Distrikta.

"Pisao i objavljivao tekstove i sadržaje koji su bili, ne samo informativnog nego i satiričnog karaktera, kako bih upozorio da nije u redu da kandidat za gradonačelnika bude osuđeni narko diler, osoba koja nema fakultetsko obrazovanje. Najpoznatiji je u BiH i regiji po izjavi da je kod njega 'gram uvijek bio gram'. Kakva se poruka šalje građanima Brčko Distrikta takvim prijedlogom", rekao je Dervišić.

Iljazovićevu kandidaturu za gradonačelnika podržale su, dodaje Dervišić, i SDA i nacionalna manjina Turaka u Brčkom, a Stranka za BiH ga je izbacila jer je inicirao smjenu gradonačelnika Zijada Nišića iz te stranke.

Osuđeni narko diler kandidat za gradonačelnika Brčkog

Podsjetimo, Abdulah Iljazović, rođen je 1995. godine, a 2020. na Općim izborima u BiH, osvojio je 801 glas i tako postao najmlađi ikada izabrani zastupnik u Skupštini Brčko distrikta.

Tada je mandat osvojio kao kandidat stranke Narod i pravda koju je napustio i od nedavno se učlanio u Stranku za BiH. Izbačen je iz Stranke za BiH prije nekoliko dana.

Iljazović je 2017. godine uhićen i optužen za trgovinu drogom što je i sam priznao.

"Samo da se zna, kod mene je gram bio gram. Poštenje prije svega", govorio je Iljazović koji je drogu nabavljao, vaga i preprodavao sve dok 2017. nije uhićen i optužen.

"Udario me dva puta bokserom, imam sedam šavova"

Dervišević, pak, objašnjava detalje napada za 24sata: "Prišao mi je s leđa, s fantomkom, željeznim me bokserom dva puta udario. Očekivao je da ću pasti, ali sam krenuo za njim i vratio mu udarac u lice. Iznenadio se i pogubio. Bio sam iscrpljen, nisam imao snage, a pogubili su se i on i vozač u automobilu. Nastavio me udarati, izgubio sam puno krvi, imam ozljede na glavi u koljenima i sedam šavova. Uletio je, dok sam ležao, u automobil i otišli su u nepoznatom pravcu."