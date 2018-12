Presuda: Za napad na djevojku u Rijeci dobio 15 dana zatvora

Prema prvim informacijama, Šime L. (26), koji je napao djevojku u Viškovu, dobio je kaznu od 15 dana zatvora. Odlučeno je tako na Prekršajnom sudu u Rijeci, a potvrdili su to njegov odvjetnik Anton Denona, kao i sudac Željko Kurjega nakon okončane rasprave. Presuda je nepravomoćna i okrivljeni ima pravo žalbe, javlja Novi list.

Također je dužan platiti 500 kuna sudskih troškova, doznaje se sa suda. Odvjetnik je najavio da će se žaliti na presudu jer ništa nije dokazano i da nema teških ozljeda.

Presuda je donesena nakon što je u ponedjeljak saslušano petero svjedoka, među kojima jedan okrivljenikov prijatelj, koji tvrdi da su potpuno neutemeljene tvrdnje da je djevojčinom glavom udarao u asfalt.

Šime L. je doveden u ponedjeljak oko 12 sati na Prekršajni sud u Rijeci, ponovno u lisicama, ali ovaj put bez lanaca na nogama. Kombijem pravosudne policije dopremljen je iz pritvora na trg bana Josipa Jelačića, nakon čega je pješice stigao do stotinjak metara udaljenog suda.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202876 / Privođenje mladića (Šime L.) iz Rijeke koji je napao djevojku ispred noćnog kluba.]

Šimu L. formalno se tereti za naročito drsko ponašanje - prema članku 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira predviđena je novčana kazna, od 50 do 350 njemačkih maraka u protuvrijednosti u kunama, a može se izreći i kazna do 30 dana zatvora.

Podsjetimo, iako je bilo napisa da je 26-godišnjak udarao glavom djevojke o asfalt, Šime L. je ipak okrivljen samo da je ošamario djevojku, odnosno da ju je »udario otvorenim dlanom, pa je ona pala na nogostup«.

Policija ga sumnjiči, kako je to i izvijestila u svom priopćenju, da se to dogodilo nakon što je u petak rano ujutro remetio javni red i mir u noćnom klubu, te se pritom naročito drsko i nepristojno ponašao prema četiri djevojke u dobi od 19 do 23 godine, a jednu od njih, 19-godišnjakinju, lakše ozlijedio.

Okrivljeni Šime L. u svojoj obrani izjavio kako je istina da je bilo svađe, da je možda izrekao koju riječ previše, priznavši i da je ošamario djevojku.