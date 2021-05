Da bi onkološko liječenje teklo kako treba, ne može nama kirurzima nalaze očitavati netko tko je do jučer gledao slomljene kukove. Specijalizanti to ne znaju, takav posao mora raditi uhodan i educiran tim, kaže prof. dr. Danko Velimir Vrdoljak, onkološki kirurg i bivši predstojnik Klinike za tumore.

Kaže kako je trenutačna situacija s posvemašnjim nedostatkom radiologa u Klinici za tumore slika i prilika svega što se događalo u posljednjih šest godina. Prof. dr. Vrdoljak na čelu Klinike bio je do prije dvije godine te je upozoravao da stvari ne valjaju i što će se na kraju dogoditi.

'Odlučuju majmuni iz fotelja'

- Klinika pet godina nije dobila ni jedan uređaj, a o kadroviranju da ne govorim. Predstojnicu radiologije, prof. dr. Dijanu Zadravec, postavila je politika, HDZ, i ravnatelju KBC-a Sestre milosrdnice Mariju Zovaku su doslovno zavezali ruke. On mimo nje nije mogao ništa, ma koliko pokušavao, i sad svi trpimo posljedice. A što se tiče ravnatelja Zovaka, da ga sutra smijene, Vinogradska bi kao bolnica mogla odmah zatvoriti svoja vrata - revoltiran je prof. dr. Vrdoljak.

Da bi se formirao dobar magnetist (kako kirurzi zovu radiologe stručnjake za očitavanje nalaza magnetne rezonance) za, primjerice, karcinome debelog crijeva, potrebno je od pet do deset godina edukacije i kontinuiranog rada u tom području, ističe prof. dr. Vrdoljak. Stoga, kaže, ne može netko iz Vinogradske doći kao ispomoć na nekoliko dana i raditi takav posao, nego on treba biti u rukama ljudi koji se time svakodnevno bave.

- Možemo tako i u Indoneziju slati nalaze na očitavanje za deset eura po nalazu i dobiti ih sljedeći dan. Kad pogledate ovo što se zbiva sad, nije ni čudno što nam je onkologija predzadnja u Europi. Ali to je zato što o svemu odlučuju neki majmuni iz svojih fotelja - slikovito tumači problem prof. dr. Vrdoljak.

Beroš kao žrtva svega

Dodaje kako se s ovom trenutačnom situacijom na Klinici za tumore skreće pozornost sa stvarnih problema, odnosno činjenice da je zdravstvo u financijskoj katastrofi i da politika odlučuje baš o svemu, što smatra tragičnim. Jednako tako, Beroša vidi kao žrtvu, čijom mogućom smjenom HDZ prevarantski želi “zamazati” oči kompletnoj javnosti.

- Ne može HDZ odlučivati o tome tko će operirati karcinome želuca, to može samo struka. Žele sve svaliti na Beroša, a on nije mogao smijeniti nikoga, pa ni predstojnicu radiologije, koja je sad u fokusu javnosti. Naslijedio je kompletnu Kujundžićevu ekipu i nije mogao ništa, a sad žele smijeniti njega. No ništa ne može sakriti činjenicu da je u zdravstvu nestalo jako puno novca i da najviše trpe pacijenti, koji su kroz sve to jadni i obespravljeni - ističe bivši predstojnik Klinike za tumore dodajući kako je žalosno što se sadašnji predstojnik, prof. dr. Ivan Milas, bori za svakog pacijenta, a nema ingerenciju nad uređajima poput CT-a i MR-a.

A prof. dr. Milasa upitali smo u utorak kako prolazi utorak u Klinici za tumore, dan nakon što nisu imali ni jednog radiologa na poslu i nakon što je tamošnjem šefu radiologije zbog svega pozlilo. Rekao nam je da je situacija ista kao prethodni dan - prof. dr. Dijana Zadravec došla je s dva specijalista i dva specijalizanta iz Vinogradske pa posao nekako teče. Hoće li svi pacijenti doći na red, vidjet će se tek na kraju dana. Činjenica jest, potvrđuje prof. dr. Milas, da je Zadravec šefica radiologije i da on nema nikakve ingerencije nad tim dijelom posla, koji je iznimno važan dio onkološkog liječenja i dijagnostike.

- Nama kirurzima i onkolozima trebaju kvalitetno obavljene pretrage i očitani nalazi. Radiolozi su naše oči i uši. No nekako sve ide i trudimo se raditi koliko god možemo - kaže prof. dr. Milas. O problemu s radiolozima oglasio se i ministar Beroš, rekavši da od uprave KBC-a Sestre milosrdnce očekuje hitno rješavanje problema te da svim pacijentima žurno bude osigurana odgovarajuća medicinska usluga.