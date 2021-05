Predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, prof.dr. Dijana Zadravec, ovih dana se našla u centru pozornosti kad ju je predstojnik Klinike za tumore, dr. Ivan Milas, prozvao za zapostavljanje svojih zaposlenika. Također, neki od pacijenata su se požalili da su ih u ponedjeljak poslali doma umjesto da obave pretrage na koje su bili naručeni.

- Mi smo jučer imali 30 mamografija i svih 30 smo napravili. To su sve pacijentice koje su bile na popisu, nijedna mamografija se nije odbila - govori Dijana Zadravec i dodaje: Nas se lažno optužuje. Evo inženjerka Herman će vam sve reći.

- Koliko znam, jedna pacijentica je odustala jučer od jednog ultrazvuka. Došla je u tu centralnu prostoriju gdje se nije mogao obaviti pregled, već se mogao obaviti u drugoj zgradi na drugim uređaja. Tu je šalter, ja sam ju poslala da se riješi sva administracija, međutim, ona je izašla van i odustala. To je jedini meni poznati slučaj - objašnjava inženjerka Herman.

U međuvremenu su poslali i službene podatke o broju liječnika i obavljenih pregleda koji ipak demantiraju priču da su pregledani svi pacijenti, no kako kažu, to je odluka koja se donijela bez konzultacije s predstojnicom Zadravec.

- Jučer je na Odjelu za onkološku radiologiju u Klinici za tumore radilo 7 liječnika: 4 specijalista i 3 specijalizanta puno radno vrijeme. Neistina je i dezinformacija da radiologa nije bilo, sto upravo potvrđuje broj učinjenih radioloških pregleda na jučerašnji dan (podatci iz radiološkog informacijskog sustava):

Učinjeni su svi naručeni pacijenti te bolnički i hitni. Samoinicijativno i bez opravdanog razloga, bez znanja radiologa i mene kao predstojnice, odnosno bez konzultacije s liječnicima koji su bili nazočni cijelo vrijeme u Klinici za tumore, sestra Marina i ing.Herman odgodile su 6 pacijentica (4 biopsije i 2Second Look-a), među kojima je gospođa koja je u 7:20 učinila MR pregled dojki. U interesu pacijenata javljam i da danas na Odjelu za onkološku radiologiju radi 8 liječnika: 5 specijalista i 3 specijalizanta, uključujući i mene kao predstojnicu i da se izvode sve pretrage. Zatražila sam od ravnatelja KBC-a hitno poduzimanje određenih konkretnih mjera u svrhu uravnoteženja pružanja zdravstvenih usluga unutar KBC Sestre milosrdnice - stoji u službenom priopćenju.

Zadravec kaže da je sve počelo kad je otkrila falsificiranje njenog potpisa i sve prijavila ravnatelju i Županijskom državnom odvjetništvu. Komentirala je i natpise da je ona kriva za odlazak radiologa.

- Ni jedan od radiologa to nije rekao imenom i prezimenom. Meni pokušavaju podmetnuti zbog moje borbe protiv korupcije 2016. godine, 2019. godine i sad kad sam ulovila doktora Kalausa da falsificira moj potpis na dokumentaciji vrijednoj više milijuna kuna, a on je odjelni liječnik. Takvih dokumenata imam na stotine i kad sam to otkrila prije dva tjedna, krenuli su ovi napadi na mene. JA vas pozivam da pitate sve moje radiologe kakve odnose imamo. Sa svima sam dobra osim s ovim doktorom jer je čovjek korumpiran. Stalno nekakvi anonimni izvori, stalno mi se podmeće. Ja sam tolerantna, kolegijalna i empatična. Ovo je već grubo maltretiranje, a ne trpim nerad i korupciju. Meni su moji radiolozi vrijedni i itekako ih branim od kliničara koji nekad postanu zaista nerazumni u svojim prohtjevima - govori.

Prema njezinim riječima, tvrdnje da radiolozi odlaze zbog nje su lažne i služe tome kako bi se skrenula pozornost s korupcije.

- Kolega je izrađivao lažne isprave. Pisao je da je potrošen materijal, a pitanje je je li potrošen ili je tako prikazivan. To treba proći kontrolu predstojnika, a ti računi se meni nikad nisu pokazivali, ja svoj potpis tamo nisam stavila. On je to očito radio godinama, i na temelju tih računa je HZZO plaćao djelatnike. Ja sam to prijavila ravnatelju Klinike za tumore, a on me u svojoj panici počeo napadati i klevetati. Mene krivi za sve, a on je taj kori radi koruptivne radnje - objašnjava Zadravec.

Smatra da se informacija o odlasku zlonamjerno koristi, jer su u zadnjih nekoliko godina, radiolozi postali deficitarno zanimanje.

- Otišli su sa Rebra, Dubrave, Merkura, nitko šefove tih radiologija nije prozivao kao što se proziva mene. Pa 2019. godine su izgubili 12 radiologa na Rebru. Meni je u mom mandatu otišlo 12 radiologa. Od toga petero mladih koji su imali potpisan aneks ugovora da nakon specijalizacije ne moraju vratiti ništa bolnici. Troje od toga je otišlo kod privatnika jer oni mogu dati veće plaće, bolje uvijete i bolju opremu. Radiolozi spadaju pod deficitarna zanimanja. Uz to, od 2013. godine, 14 radiologa je otišlo u starosnu mirovinu. To je šest u mom mandatu. Jesam li i za njih kriva - pita se Zadravec.

Kaže da je zaposlila 20 radiologa i još će ih zaposliti troje kad ministar Beroš to odobri. Komentirala je i slučaj liječnika kojem je pozlilo trebao biti sam jučer na odjelu.

- Žao mi je što se kolega loše osjeća, kasnije sam provjerila s njim, on je dobro. Bit će još dva dana na bolovanju da se odmori. On nije trebao biti sam. Računala sam da nas treba više, tako da nas je tu jučer bilo šestero, jedan liječnik je bio iz Vinogradske. Bez njega je tako bilo sedam liječnika, a da je bio i on onda bi nas bilo baš onako 5 radiologa kako sam rekla u petak i to je doktor Milas znao. I još nešto jako važno: gospodin Milas je rekao da oni operiraju tumore glave i vrata bez učinjenih nalaza. E pa sad, doktor Milas šiti dezinformacije. Pacijenti s tumorima glave i vrata već više od godine dana se obrađuju u Vinogradskoj jer CT u Klinici za tumore nije adekvatan za takvu obradu. Nije adekvatan uopće za onkološke bolesnike i to je ključni problem. Klinika za tumore nema adekvatan CT. To je jedan stari CT koji se uopće ne može koristiti na onkološkim pacijentima i jedan simulator koji služi samo za označavanje polja zračenja. To je problem svih problema - objašnjava Zadravec.

Ona najveći problem vidi u tome što ostali liječnici ne razumiju da je za stručan i točan nalaz potrebno vrijeme.

- To je potrebna ekspertiza i za takav nalaz je potrebno par dana. Naravno ako su kirurzi poslali nalaz na pregled već danas, a za sutra zakazali obradu, to nije u redu i naravno da se ne stigne. S takvim nalazima se ne može brzati. To doktor Milas zlonamjerno plasira u medije i uznemirava javnost - govori.

Prema njezinom shvaćanju, pozadina priče je ta da se doktor Milas i Klinika za tumore žele odvojiti od KBC-a Sestre Milosrdnice.

- Vidim da se to provlači između redaka i da se provlačilo već više puta. Ne znam zašto bi inače to radio - kaže.