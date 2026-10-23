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BILANDŽIĆ U FOKUSU

Napeto u koaliciji: Sastali se HDZ i Domovinski pokret, ovo su zaključci sa sastanka!

Piše 24sata,
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Napeto u koaliciji: Sastali se HDZ i Domovinski pokret, ovo su zaključci sa sastanka!
Zagreb: Davor Božinović sudjelovao na svečanoj promociji magistara kriminalistike | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Prema zaključcima sastanka, partneri su potvrdili političku stabilnost koalicije, a DP-ovi partneri dali su do znanja da Bilandžića ne smatraju državnim tajnikom iz svojih redova

HDZ i Domovinski pokret sastali su se u poslijepodnevnim satima u vladi, doznajemo neslužbeno. Razgovor je uslijedio nakon napetosti u vladajućoj koaliciji zbog Torcidinog nazi kortea u Splitu. Predsjednik DP-a Ivan Penava u Splitu je kritizirao  Ministarstvo unutarnjih poslova, dok je državni tajnik Tomislav Bilandžić branio policiju.

Prema zaključcima sastanka, partneri su potvrdili političku stabilnost koalicije, a DP-ovi partneri dali su do znanja da Bilandžića ne smatraju državnim tajnikom iz svojih redova, što je sa strane predstavnika HDZ-a primljeno na znanje.

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Ovo su zaključci sa sastanka.

1. Potvrđena je politička stabilnost koalicije, koja je jasno viđena i prigodom odbijanja još jedne neuspješne inicijative oporbe za opozivom.

2. U pogledu amandmana na rebalans proračuna, postignuto je suglasje oko prihvaćanja odnosno modifikacije predloženih amandmana, a isto će se u idućim danima precizirati u konzultacijama nadležnih ministara s ministrom financija.

3. Razgovaralo se i o radu Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugoga svjetskog rata koje vodi potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava. Potvrđena je zajednička podrška osnivanju javne ustanove i spomen-područja u Maclju, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja i poštovanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

4. Istaknuta je neupitna potpora radu policije i institucija oko procesuiranja odgovornih za incidente u Splitu. U pogledu državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića, partneri iz DP-a dali su do znanja da ga ne smatraju državnim tajnikom iz svojih redova, što je sa strane predstavnika HDZ-a primljeno na znanje. O njegovom statusu će se razgovarati.

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