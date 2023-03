Napokon! Od subote će građani na bankomatima moći dići i 50 i 100 eura: 'Brzo su se praznili...'

Nakon nekoliko mjeseci od uvođenja eura u Hrvatskoj, na bankomatima od subote naći će se nove novčanice, i to one u apoenima od 50 i 100 eura. Do sada su se u većini slučajeva isplaćivale one od 10 i 20.

U kojim će apoenima izlaziti ovisi prije svega o modelu bankomata.

- Ako je manji model, manja je kazeta. Količina od 10 i 20 eura koja se stavljala vrlo brzo se praznila i zato je potreba za povećanjem iznosa vrijednosti u bankomatima, i zato se stavljaju novčanice od 50 i 100 eura - rekla je Lidija Stolica, predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara za RTL Danas.

Osim što su bankomati prilagođeni euru, osigurana je i nikada jača zaštita.

- Boja će se razliti po novčanicama, ta boja nije periva, ona je prepoznatljiva u bilo kakvom korištenju, ne može se koristiti za uplatu na bilo kojim uplatnim uređajima - objašnjava Stolica.

Trenutno radi više od 4000 bankomata, a za mjesec dana njihov će se broj povećati za najmanje tisuću i pol, i to prvenstveno zbog sezone.

