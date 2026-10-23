NAPOKON! Uhitili dvojac koji je godinama odlagao štetni otpad na vodocrpilištu blizu Zagreba

Zagrebačka policija sumnjiči dvojicu muškaraca u dobi od 50 i 87 godina da su tijekom duljeg razdoblja, sve do listopada 2026., preuzimali otpad od fizičkih i pravnih osoba te ga odlagali u zoni vodocrpilišta na području Velike Kosnice. Policija je 23. listopada objavila da je dovršila kriminalističko istraživanje u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Velikoj Gorici. Muškarce sumnjiči za teška kaznena djela protiv okoliša povezana s ugrožavanjem okoliša otpadom.

Prema policijskim navodima, osumnjičenici su djelovali kao odgovorne osobe u istoj pravnoj osobi i prethodno su se dogovorili. Bez dozvole za gospodarenje otpadom navodno su na više od 30 zemljišta u vlasništvu 87-godišnjaka i na pet katastarskih čestica u državnom vlasništvu odlagali veće količine različitih materijala. Za preuzimanje otpada od drugih osoba dobivali su, kako se sumnja, zasad neutvrđenu novčanu naknadu.

Među odloženim materijalima, navodi policija, bili su građevinski nusproizvodi, neupotrebljiv građevinski materijal, prhki azbest, plastika, metalni materijali i električni uređaji. Osumnjičenici su, prema sumnjama istražitelja, znali da takve tvari mogu ozbiljno ugroziti tlo, vodu, šumu, raslinje, gljive i životinje. Policija navodi da su otpad odlagali kako bi pravnoj osobi pribavili nezakonitu imovinsku korist.

Policija sumnja da je 50-godišnjak radnim strojem ukopavao materijal u tlo, a zatim ga prekrivao zemljom i poravnavao. Tako je, prema navodima policije, nastala uzvisina visoka nekoliko metara. Takvim postupanjem ugrozili su kakvoću tla, a mogli su ugroziti i podzemlje te vode. Policija upozorava da su promjene nastale u tolikom opsegu da se ne mogu otkloniti tijekom duljeg razdoblja.

Policija zasad nije utvrdila materijalnu štetu. Navodi i da je prethodnih godina nekoliko puta postupala prema 50-godišnjaku te ga kazneno prijavila zbog istih kaznenih djela. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja obojicu je predala pritvorskom nadzorniku, a protiv njih podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

*uz korištenje AI-ja