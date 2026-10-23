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NAPOKON! Uhitili dvojac koji je godinama odlagao štetni otpad na vodocrpilištu blizu Zagreba

Piše 24sata,
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NAPOKON! Uhitili dvojac koji je godinama odlagao štetni otpad na vodocrpilištu blizu Zagreba
Ilustracija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Muškarci u dobi od 50 i 87 godina navodno su uz naknadu preuzimali otpad i odlagali ga na zemljištima u Velikoj Kosnici.

Zagrebačka policija sumnjiči dvojicu muškaraca u dobi od 50 i 87 godina da su tijekom duljeg razdoblja, sve do listopada 2026., preuzimali otpad od fizičkih i pravnih osoba te ga odlagali u zoni vodocrpilišta na području Velike Kosnice. Policija je 23. listopada objavila da je dovršila kriminalističko istraživanje u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Velikoj Gorici. Muškarce sumnjiči za teška kaznena djela protiv okoliša povezana s ugrožavanjem okoliša otpadom.

Prema policijskim navodima, osumnjičenici su djelovali kao odgovorne osobe u istoj pravnoj osobi i prethodno su se dogovorili. Bez dozvole za gospodarenje otpadom navodno su na više od 30 zemljišta u vlasništvu 87-godišnjaka i na pet katastarskih čestica u državnom vlasništvu odlagali veće količine različitih materijala. Za preuzimanje otpada od drugih osoba dobivali su, kako se sumnja, zasad neutvrđenu novčanu naknadu.

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Među odloženim materijalima, navodi policija, bili su građevinski nusproizvodi, neupotrebljiv građevinski materijal, prhki azbest, plastika, metalni materijali i električni uređaji. Osumnjičenici su, prema sumnjama istražitelja, znali da takve tvari mogu ozbiljno ugroziti tlo, vodu, šumu, raslinje, gljive i životinje. Policija navodi da su otpad odlagali kako bi pravnoj osobi pribavili nezakonitu imovinsku korist.

Policija sumnja da je 50-godišnjak radnim strojem ukopavao materijal u tlo, a zatim ga prekrivao zemljom i poravnavao. Tako je, prema navodima policije, nastala uzvisina visoka nekoliko metara. Takvim postupanjem ugrozili su kakvoću tla, a mogli su ugroziti i podzemlje te vode. Policija upozorava da su promjene nastale u tolikom opsegu da se ne mogu otkloniti tijekom duljeg razdoblja.

Policija zasad nije utvrdila materijalnu štetu. Navodi i da je prethodnih godina nekoliko puta postupala prema 50-godišnjaku te ga kazneno prijavila zbog istih kaznenih djela. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja obojicu je predala pritvorskom nadzorniku, a protiv njih podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

*uz korištenje AI-ja

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