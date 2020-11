Napokon znamo: Stožer ne broji 1729 'vjerojatno pozitivnih' ljudi

Oni koji su na bolovanju zbog korona virusa, a nisu testirani, ne nalaze se u dnevnim izvještajima Nacionalnog stožera

<p>Najmanje 1729 ljudi nije pribrojeno službenom ukupnom broju zaraženih korona virusom.</p><p>Nakon više dana upornog inzistiranja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavio nam je taj podatak.</p><p>Pitali smo, naime, koliko je dosad ljudi bilo na bolovanju zbog dijagnoze U07.2, kojom liječnici obiteljske medicine, zbog prenatrpanih kapaciteta za testiranje, proglašavaju COVID-19 kod kojega virus nije potvrđen testom. Mogu to učiniti na temelju kliničke slike pacijenta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>U HZZO-u navode da je ta dijagnoza uvedena još 18. travnja, no u Koordinaciji hrvatske obiteljske medicine (KOHOM) kažu nam da sve do 2. studenog liječnici tu dijagnozu gotovo da i nisu pisali jer nisu imali upute što s tim pacijentima. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upravo je 2. studenog objavio revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije, karantene i samoizolacije.</p><p>Tek su tad liječnici dobili naputak, kažu, da osobe za koje sumnjaju da imaju COVID, a ne može ih se testirati, šalju u izolaciju. Tim slijedom, obiteljski liječnici, kako kažu, dijagnozu “neidentificirani COVID-19” počeli su pisati tek od 2. studenog, jer su od tada znali što s pacijentom činiti.</p><p>To znači da je pored službeno novootkrivenih slučajeva, još najmanje 1729 “vjerojatno oboljelih”, koje se ne piše u dnevnu statistiku. U tom su broju, dakle, samo zaposleni građani, jer je riječ o privremenim nesposobnostima za rad - bolovanjima. Unutra nije, nepoznat, broj djece, školaraca, umirovljenika, nezaposlenih - svih ostalih koji su kod svojih liječnika možda dobili dijagnozu “vjerojatan COVID” jer nisu mogli na testiranje.</p><h2>Svi su oni 'vjerojatno' pozitivni</h2><p>Da se dijagnoza prije nije koristila, potvrđuje i izjava ministra <strong>Vilija Beroša</strong> otprije dva tjedna, kad je najavio “novost” - da će osobe koje su kontakti, a koje su razvile simptome, obiteljski liječnici upisivati u digitalnu platformu kao “vjerojatne slučajeve bez testiranja”. Mnogo ljudi se posljednjih dana upravo i javilo da im obiteljski liječnici, bez obzira na to što su bliski kontakti zaraženih i što su razvili simptome, telefonski daju dijagnozu COVID-a te ih ne šalju na testiranja. Moraju biti u izolaciji 10 dana, kao njihovi kontakti u samoizolaciji, a vode se, dakle, kao vjerojatno pozitivni. Dakle, dijagnoza se doista upisuje najdulje unatrag dva tjedna, a vjerojatnije tek od 2. studenog, kako kažu u KOHOM-u, i samo je od tada bilo 1729 zaposlenih koji su dijagnozu imali ili je imaju. No uz to nije jasno ni uračunavaju li se u ukupno brojke brza testiranja privatnih klinika. Šef HZJZ-a Krunoslav Capak kaže kako se zasad brzi antigenski testovi rade u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i u Infektivnoj klinici. Nigdje drugdje, koliko je njemu poznato. Rekao je da se brojevi pribrajaju ukupnom broju. </p><p>- Oni koji su negativni idu na PCR testiranje pa se nakon toga upisuju u platformu, ovisno jesu li pozitivni ili negativni - rekao je Capak. Na pitanje o smanjenju rasta broja novozaraženih i tvrdnjama stručnjaka Znanstvenog savjeta koji opovrgavaju tu izjavu, Capak je odgovorio na kritike o nepoklapanju:</p><p>- Hrvatska ima jako dugu tradiciju znanstvene statistike i HZJZ kao nacionalni vrh piramide stoji iza svakog podatka koji je javno iznesen. Tko god misli da HZJZ s netočnim ili nepotpunim podacima izlazi, trebao bi imati neke argumente. Svi podaci koji se iznose su rezultat rada epidemiološke službe i drugih službi.</p><h2>Sv. Katarina prva uvela brze testove</h2><p>Ne znamo kako šef HZJZ-a ne zna da, recimo, Specijalna bolnica Sv. Katarina je prva zdravstvena institucija u Hrvatskoj koja je uvela validirane imunokromatografske (brze) antigenske “point of care” testove.</p><p>- Testovi koje koristimo imaju visoku specifičnost od 99,68% (proporcija zdravih osoba ispravno prepoznatih testom) i osjetljivost od 99,68% (proporcija inficiranih osoba ispravno prepoznatih testom). Svi pozitivni rezultati se sukladno dogovoru s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ dostavljaju nadležnim epidemiolozima kako bi odmah mogli kontaktirati i izolirati inficirane. U prosjeku dnevno radimo oko 150 testova - kažu nam iz Sv. Katarine, gdje nam ujedno potvrđuju da svoje podatke uredno dostavljaju zagrebačkom ZZJZ-u. Samo do 30. listopada u ovoj bolnici su imali 240 pozitivnih od 1038 ispitanika.</p><p>- Naša iskustva, kao i iskustva drugih, pokazuju da koncentracija SARS-CoV-2 N antigena na sluznici naglo raste nekoliko dana nakon infekcije i doseže maksimum 15. dana te u sljedećih 10-15 dana pada ispod razine detekcije, a slično se vidi i kod RT-PCR testiranja - pojasnila nam je prof. dr. Renata Zadro, voditelj Laboratorija za medicinsku biokemiju Specijalne bolnice Sv. Katarina.</p>